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Первый танкер с газом из России для США развернулся посреди Атлантики
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Первый танкер с газом из России для США развернулся посреди Атлантики
Бизнес, 19 янв, 17:34
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Первый танкер с газом из России для США развернулся посреди Атлантики
СПГ-танкер Gaselys компании Engie, который везет груз сжиженного газа из России, развернулся в Атлантике за сутки до прибытия в Бостон, сообщает Bloomberg. По неизвестной причине судно направилось в Испанию
Фото: marine-marchande.net

Танкер с произведенным в России сжиженным природным газом, направлявшийся в США, за сутки до прибытия в порт назначения развернулся и взял курс на Испанию, сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, СПГ-танкер Gaselys компании Engie находится в пути уже три недели. Он везет груз сжиженного газа из британского терминала Isle of Grain, расположенного в графстве Кент, в американский Бостон, в регазификационный терминал Everett, следовало из данных портала MarineTraffic. Gaselys прибыл в Isle of Grain вскоре после того, как туда была доставлена первая партия сжиженного газа с «Ямал СПГ». Сообщалось, что российский СПГ планируют реэкспортировать.

Однако судно развернулось обратно в сторону Европы, взяв курс на испанский порт Альхесирас, расположенный в Гибралтарском заливе. Представители Engie не смогли оперативно ответить агентству на вопрос ​о причинах разворота танкера.

Официальный представитель НОВАТЭКа заявил РБК, что ему неизвестны причины, по которым танкер со сжиженным газом поменял направление. «Мы продали этот газ, он поменял собственника. Наш танкер был разгружен в Великобритании. Об остальном надо спрашивать нового собственника — компанию Engie», — заявил он. Ранее НОВАТЕК в качестве покупателя первой партии сжиженного газа называл «дочку» малазийской Petronas, Petronas LNG UK Limited.

Технологическое решение: почему России нужно производство СПГ в Арктике
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Владелец компании Lombi Gas Marketing&Trading Роман Мацаев полагает, что единственной разумной причиной разворота танкера с российским СПГ за сутки до Бостона и его перенаправление в сторону Испании может заключаться только в санкционной политике США. В данной ситуации нет экономической целесообразности в перенаправлении танкера со сжиженным газом в Атлантическом океане. Трейдеру (в данном случае Engie) гораздо дешевле было бы отправить груз в Испанию из Великобритании, где газ поменял владельца, считает он.

НОВАТЭК 5 декабря, заявил о запуске первой очереди завода «Ямал СПГ» по производству сжиженного природного газа мощностью 5,5 млн т СПГ в год.

НОВАТЭК начал производство сжиженного газа на заводе «Ямал СПГ»
Бизнес

До апреля 2018 года газ с «Ямал СПГ» будет продаваться на спотовом рынке, после этого начнутся поставки по долгосрочным контрактам. «Ямал СПГ» на 50,1% принадлежит НОВАТЭКу, по 20% — у французской Total и китайской CNPC, еще 9,9% — у китайского Фонда Шелкового пути.

Авторы: Владислав Гордеев, Людмила Подобедова, Михаил Юшков.
Теги: НОВАТЭК , танкер , «Ямал СПГ» , сжиженный газ
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