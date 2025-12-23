EA продадут консорциуму саудитов и компании зятя Трампа

Акционеры EA одобрили продажу производителя видеоигр за $52,5 млрд частному консорциуму инвесторов, а который вошли Суверенный фонд Саудовской Аравии и компания зятя Трампа. Сделку планируется закрыть в начале 2027 года

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Акционеры американского издателя видеоигр Electronic Arts (EA), известного франшизами Madden NFL, Battlefield, The Sims и EA Sports FC, одобрили продажу компании, пишет Bloomberg.

На заседании 22 декабря они проголосовали за поглощение компании по цене $210 за акцию. В консорциум покупателей вошли Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) и частные инвестиционные фонды Silver Lake и Affinity Partners. Последним владеет зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Фактически инвесторы заплатят $52,5 млрд, поскольку PIF уже владеет 9,9-процентной долей в EA.

Приватизация EA позволит разработчикам сосредоточиться на создании качественных игр, не испытывая давления со стороны государственных инвесторов, требующих выполнения квартальных планов, говорится в статье агентства.

Компания Electronic Arts была основана в 1982 году. Среди наиболее известных продуктов компании — серия компьютерных игр FIFA, Battlefield, Apex Legends, The Sims, Plants vs. Zombies и Need for Speed.

Сделка ранее уже получила одобрение совета директоров EA. В компании прогнозируют, что она будет закрыта в первом финансовом квартале 2027 года (апрель-июнь). После этого Electronic Arts уйдет с биржи и станет частной фирмой.

Часть экспертов игровой отрасли выразили обеспокоенность сделкой. Профсоюз United Videogame Workers-CWA заявил, что возможные увольнения сотрудников и закрытие студий ради прибыли инвесторов может нанести ущерб отрасли, а аналитики предупредили о рисках снижения творческой свободы и повышенной долговой нагрузке компании под новым контролем.

Кроме того, участие PIF, связанного с правительством Саудовской Аравии, привлекло внимание регуляторов и политиков, обеспокоенных влиянием иностранного капитала и рисками для национальной безопасности. Сенаторы-демократы Ричард Блюменталь и Элизабет Уоррен направили письмо гендиректору EA Эндрю Уилсону, в котором указали на риски того, что компания потеряет операционную и редакционную независимость под контролем Саудовского инвестиционного фонда.