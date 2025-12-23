 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

EA продадут консорциуму саудитов и компании зятя Трампа

Акционеры EA одобрили продажу производителя видеоигр за $52,5 млрд частному консорциуму инвесторов, а который вошли Суверенный фонд Саудовской Аравии и компания зятя Трампа. Сделку планируется закрыть в начале 2027 года
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Акционеры американского издателя видеоигр Electronic Arts (EA), известного франшизами Madden NFL, Battlefield, The Sims и EA Sports FC, одобрили продажу компании, пишет Bloomberg.

На заседании 22 декабря они проголосовали за поглощение компании по цене $210 за акцию. В консорциум покупателей вошли Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) и частные инвестиционные фонды Silver Lake и Affinity Partners. Последним владеет зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Фактически инвесторы заплатят $52,5 млрд, поскольку PIF уже владеет 9,9-процентной долей в EA.

Приватизация EA позволит разработчикам сосредоточиться на создании качественных игр, не испытывая давления со стороны государственных инвесторов, требующих выполнения квартальных планов, говорится в статье агентства.

Компания Electronic Arts была основана в 1982 году. Среди наиболее известных продуктов компании — серия компьютерных игр FIFA, Battlefield, Apex Legends, The Sims, Plants vs. Zombies и Need for Speed.

Сделка ранее уже получила одобрение совета директоров EA. В компании прогнозируют, что она будет закрыта в первом финансовом квартале 2027 года (апрель-июнь). После этого Electronic Arts уйдет с биржи и станет частной фирмой.

EA за $55 млрд: зачем Эр-Рияду крупнейшая игровая сделка в истории
Радио

Часть экспертов игровой отрасли выразили обеспокоенность сделкой. Профсоюз United Videogame Workers-CWA заявил, что возможные увольнения сотрудников и закрытие студий ради прибыли инвесторов может нанести ущерб отрасли, а аналитики предупредили о рисках снижения творческой свободы и повышенной долговой нагрузке компании под новым контролем.

Кроме того, участие PIF, связанного с правительством Саудовской Аравии, привлекло внимание регуляторов и политиков, обеспокоенных влиянием иностранного капитала и рисками для национальной безопасности. Сенаторы-демократы Ричард Блюменталь и Элизабет Уоррен направили письмо гендиректору EA Эндрю Уилсону, в котором указали на риски того, что компания потеряет операционную и редакционную независимость под контролем Саудовского инвестиционного фонда.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Валерия Доброва
видеоигры Саудовская Аравия США
Материалы по теме
Разработчик Sims и FIFA Electronic Arts уволит 6% сотрудников
Технологии и медиа
Хакеры взломали систему Electronic Arts и получили исходный код FIFA 21
Технологии и медиа
Власти задумались о создании российского аналога Electronic Arts
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 22 дек, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 22 дек, 18:05
«Порядок клевания»: почему руководители срываются на подчиненных Образование, 11:38
39 человек депортировали из Грузии, среди них россияне Общество, 11:33
EA продадут консорциуму саудитов и компании зятя Трампа Бизнес, 11:31
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 11:30
В грузинском городе Гардабани сгорела новогодняя елка Общество, 11:16
В порту Тамань потушили вспыхнувший после атаки БПЛА огонь Политика, 11:14
Время пейджеров прошло: какой ты бизнесмен РБК и WB для бизнеса, 11:11
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Лидеры секты Виссариона не смогли обжаловать приговор Общество, 11:10
Суд в Москве заочно арестовал Гарри Каспарова Политика, 11:08
«Динамо» назначило главным тренером до конца сезона Ролана Гусева Спорт, 11:07
В чем золотопромышленники видят ресурс для увеличения энергомощностей Отрасли, 11:07
Пентагон добавит Grok Илона Маска в свой арсенал ИИ-инструментов Технологии и медиа, 11:05
В ОАЭ разрешили «внутреннюю редомициляцию». Что это значит для бизнесаПодписка на РБК, 11:01
Зима без снега: как выбрать шины РБК и Ikon Tyres, 11:00