EA продадут консорциуму саудитов и компании зятя Трампа
Акционеры американского издателя видеоигр Electronic Arts (EA), известного франшизами Madden NFL, Battlefield, The Sims и EA Sports FC, одобрили продажу компании, пишет Bloomberg.
На заседании 22 декабря они проголосовали за поглощение компании по цене $210 за акцию. В консорциум покупателей вошли Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) и частные инвестиционные фонды Silver Lake и Affinity Partners. Последним владеет зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Фактически инвесторы заплатят $52,5 млрд, поскольку PIF уже владеет 9,9-процентной долей в EA.
Приватизация EA позволит разработчикам сосредоточиться на создании качественных игр, не испытывая давления со стороны государственных инвесторов, требующих выполнения квартальных планов, говорится в статье агентства.
Компания Electronic Arts была основана в 1982 году. Среди наиболее известных продуктов компании — серия компьютерных игр FIFA, Battlefield, Apex Legends, The Sims, Plants vs. Zombies и Need for Speed.
Сделка ранее уже получила одобрение совета директоров EA. В компании прогнозируют, что она будет закрыта в первом финансовом квартале 2027 года (апрель-июнь). После этого Electronic Arts уйдет с биржи и станет частной фирмой.
Часть экспертов игровой отрасли выразили обеспокоенность сделкой. Профсоюз United Videogame Workers-CWA заявил, что возможные увольнения сотрудников и закрытие студий ради прибыли инвесторов может нанести ущерб отрасли, а аналитики предупредили о рисках снижения творческой свободы и повышенной долговой нагрузке компании под новым контролем.
Кроме того, участие PIF, связанного с правительством Саудовской Аравии, привлекло внимание регуляторов и политиков, обеспокоенных влиянием иностранного капитала и рисками для национальной безопасности. Сенаторы-демократы Ричард Блюменталь и Элизабет Уоррен направили письмо гендиректору EA Эндрю Уилсону, в котором указали на риски того, что компания потеряет операционную и редакционную независимость под контролем Саудовского инвестиционного фонда.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней
В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля
Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР
Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле
Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине
Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»