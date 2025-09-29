 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Издателя FIFA и The Sims купил консорциум инвесторов с зятем Трампа

Консорциум инвесторов купил издателя видеоигр Electronic Arts за $55 млрд
Electronic Arts объявила о продаже консорциуму инвесторов, в который вошли Silver Lake, Суверенный фонд Саудовской Аравии и Affinity Partners, за $55 млрд. После закрытия сделки акции компании не будут торговаться на бирже
Фото: Александр Луценко / Shutterstock
Фото: Александр Луценко / Shutterstock

Одна из крупнейших независимых издателей видеоигр американская Electronic Arts (EA) заключила сделку о продаже группе частных инвесторов за $55 млрд. В пресс-релизе на сайте EA указано, что сделка позволит компании ускорить развитие инноваций в пользу будущего индустрии развлечений.

В консорциум покупателей вошли Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) и частные инвестиционные фонды Silver Lake и Affinity Partners. Последним владеет зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Фактически инвесторы заплатят $52,5 млрд, поскольку PIF уже владеет 9,9-процентной долей в EA.

В пресс-релизе EA отмечается, что сделка станет крупнейшим в истории поглощением с привлечением заемных средств. Акционеры EA получат по $210 за акцию. Цена покупки акций на 25% превышает цену закрытия акций EA 25 сентября, которая составляла $168,32. На следующий день, 26 сентября, акции разработчика игр взлетели на 15% и закрылись на уровне $193,35 за бумагу, после того, как газета The Wall Street Journal сообщила о готовящейся сделке.

Компания Electronic Arts была основана в 1982 году. Среди наиболее известных продуктов компании — серия компьютерных игр FIFA, Battlefield, Apex Legends, The Sims, Plants vs. Zombies и Need for Speed.

Сделка уже получила одобрение совета директоров Electronic Arts. В компании прогнозируют, что она будет закрыта в первом финансовом квартале 2027 года (апрель—июнь). После закрытия сделки EA уйдет с биржи и станет частной фирмой.

The Wall Street Journal отмечает, что производители видеоигр начали реорганизовывать свою деятельность после бума, вызванного пандемией коронавируса. Акции EA за последние пять лет значительно отставали от индекса S&P 500. Вначале 2025 года акции американского разработчика упали на 17% за один день после отчета о падении продаж новой версии футбольного симулятора EA FC25.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
видеоигры консорциум инвесторов Саудовская Аравия США сделка
Материалы по теме
Россияне стали меньше скачивать пиратские видеоигры
Технологии и медиа
Разработчик Sims и FIFA Electronic Arts уволит 6% сотрудников
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Хэмилтон сообщил о смерти своего пса, ставшего звездой «Формулы-1» Спорт, 19:15
В ЖК «Адмирал» от «Галс-Девелопмент» появится парк в морском стиле Пресс-релиз, 19:10
В базу «Миротворец» внесли тринадцать несовершеннолетних россиян Политика, 19:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:05
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Т-Страхование запустило страховку для арендодателей Радио, 18:58
В Думу внесли проект о признании жилья в многоквартирных домах пустующим Недвижимость, 18:56
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Как проходили выборы в Молдавии Политика, 18:51
Что делать при блокировке карты после обмена криптовалюты. Советы юристов Крипто, 18:51
Минобороны сообщило о взятии Кировска в ДНР Политика, 18:47
Какой ресторан выбрать: кавказский праздник, Императорская ферма и фиеста Стиль, 18:46
Издателя FIFA и The Sims купил консорциум инвесторов с зятем Трампа Бизнес, 18:46
ФИФА лишила ЮАР первого места в отборочной группе ЧМ-2026 Спорт, 18:44
«Это безумие». Что происходит в Алма-Ате перед матчем «Кайрата» и «Реала» Life, 18:31