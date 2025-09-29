Издателя FIFA и The Sims купил консорциум инвесторов с зятем Трампа

Electronic Arts объявила о продаже консорциуму инвесторов, в который вошли Silver Lake, Суверенный фонд Саудовской Аравии и Affinity Partners, за $55 млрд. После закрытия сделки акции компании не будут торговаться на бирже

Фото: Александр Луценко / Shutterstock

Одна из крупнейших независимых издателей видеоигр американская Electronic Arts (EA) заключила сделку о продаже группе частных инвесторов за $55 млрд. В пресс-релизе на сайте EA указано, что сделка позволит компании ускорить развитие инноваций в пользу будущего индустрии развлечений.

В консорциум покупателей вошли Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) и частные инвестиционные фонды Silver Lake и Affinity Partners. Последним владеет зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Фактически инвесторы заплатят $52,5 млрд, поскольку PIF уже владеет 9,9-процентной долей в EA.

В пресс-релизе EA отмечается, что сделка станет крупнейшим в истории поглощением с привлечением заемных средств. Акционеры EA получат по $210 за акцию. Цена покупки акций на 25% превышает цену закрытия акций EA 25 сентября, которая составляла $168,32. На следующий день, 26 сентября, акции разработчика игр взлетели на 15% и закрылись на уровне $193,35 за бумагу, после того, как газета The Wall Street Journal сообщила о готовящейся сделке.

Компания Electronic Arts была основана в 1982 году. Среди наиболее известных продуктов компании — серия компьютерных игр FIFA, Battlefield, Apex Legends, The Sims, Plants vs. Zombies и Need for Speed.

Сделка уже получила одобрение совета директоров Electronic Arts. В компании прогнозируют, что она будет закрыта в первом финансовом квартале 2027 года (апрель—июнь). После закрытия сделки EA уйдет с биржи и станет частной фирмой.

The Wall Street Journal отмечает, что производители видеоигр начали реорганизовывать свою деятельность после бума, вызванного пандемией коронавируса. Акции EA за последние пять лет значительно отставали от индекса S&P 500. Вначале 2025 года акции американского разработчика упали на 17% за один день после отчета о падении продаж новой версии футбольного симулятора EA FC25.