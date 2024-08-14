Ростехнадзор ограничит добычу «Южуралзолота» из-за нарушений

Работа месторождений «Южуралзолота», одного из крупнейших золотодобывающих предприятий в России, будет ограничена по решению Ростехнадзора. Ранее к компании были поданы иски от природоохранных прокуратур региона

Одно из предприятий «Южуралзолота» (Фото: официальный сайт "Южуралзолота")

Работа некоторых предприятий, входящих в группу «Южуралзолото» (ЮГК), в ближайшее время может быть ограничена по решению надзорных органов, рассказал РБК источник, близкий к компании.

Представитель ЮГК уточнил, что речь идет о претензиях уральского управления Ростехнадзора и готовящемся предписании, предусматривающего ограничение работы предприятий на стандартный в таких случаях срок до 90 дней (официальное уведомление от службы ЮГК на момент публикации материала пока не получила). По словам собеседника РБК, выявленные нарушения касаются уральского кластера группы — это месторождения в Челябинской области (Светлинское, Кочкарское, Березняковское, Западный Курасан), но они не касаются фабрик по переработке. «Ограничения работы, после получения соответствующего предприятия от Ростехнадзора, никак не будут затрагивать непосредственно производство золота — у компании есть запас руды на складах для продолжения работы фабрик, — отмечает собеседник РБК. — Часть нарушений была устранена компанией еще в ходе непосредственно проверки, оставшуюся часть вопросов мы рассчитываем урегулировать в кратчайшие сроки. Мы рассчитываем, что даже если приостановка добычи на уральских месторождениях произойдет, она будет минимальна по времени». Все предприятия компании в Сибири продолжают работать в обычном режиме.

ЮГК — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. По собственной оценке, она занимает в стране четвертое место по объему производства золота и второе место по ресурсам золота в России. Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК составляют 40,7 млн тройских унций золотого эквивалента. Активы предприятия включают месторождения в Челябинской области (помимо месторождений, у компании в регионе есть лицензии на геологоразведку и опытно-промышленное производство — Наилинский, Осейский, Алтын-Таш, Зайцевское), в Республике Хакасия (ОАО «Коммунаровский рудник»). Группа также разрабатывает месторождения россыпного золота в Красноярском крае (ООО АС «Прииск Дражный»).

В ноябре 2023-го группа провела IPO (UGLD) и привлекла 7 млрд руб., при цене размещения 0,55 руб. за акцию, капитализация на начало торгов составила 117 млрд руб. В рамках размещения инвесторам были предложены лишь дополнительно выпущенные акции, никто из нынешних акционеров «Южуралзолота» свои бумаги не продавал. В июне 2024-ого группа провела SPO из расчета 0,81 руб. за бумагу и привлекла 8 млрд руб. Основной владелец компании — Константин Струков, занимающий 84 место в рейтинге Forbes c оценкой состояния в $1,6 млрд. На 13 августа стоимость акций ЮГК составила 0,84 руб. за бумагу (капитализация — 188,78 млрд руб.)

Собеседник РБК затруднился ответить, связана ли проверка Ростехнадзора с произошедшем инцидентом весной этого года: 17 апреля на Светлинском месторождении ЮГК произошел прорыв дамбы технического пруда. После инцидента в пробах речной воды нашли превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) цианидов в 192 раза. Площадь загрязненных мышьяком сельхозземель превысила 330 тыс. кв. м., оценка ущерба — более 3 млрд руб. «Установлено, что причиной возникшей критической ситуации явились грубейшие нарушения, допущенные ПАО «ЮГК» при строительстве гидротехнического сооружения, его использование без ведения в эксплуатацию, вследствие чего на промышленной площадке допущено развитие негативных процессов, — указывала местная прокуратура. — В связи с выявленными нарушениями требований закона в сфере промышленной безопасности и охраны окружающей среды прокурорами в отношении юридического лица возбуждено более 15 дел об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в уполномоченные органы, в том числе для принятия решения о приостановлении деятельности предприятия в целях предупреждения возможных чрезвычайных происшествий, защиты прав широкого круга граждан». Материалы прокурорской проверки также были направлены в Следственный коммитет по Челябинской области для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по ст. 246 Уголовного кодекса (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ч. 1 ст. 254 (порча земли).

В конце июля к ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» были поданы три иска — от Магнитогорской и Челябинской природоохранных прокуратур. Причина обращения — привлечение компании к административной ответственно за нарушение части 5 статьи 9.5 Кодекса об административных правонарушениях (эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию; максимальное наказание — штраф до 1 млн руб.) и части 1 статьи 9.5 (строительство, реконструкция объектов капитального строительства без разрешения; наказание — штраф до 1 млн или приостановка деятельности на срок до 90 дней). Рассмотрение дел назначено на сентябрь.