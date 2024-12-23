Владелец «Главпродукта» заявил о незаконности смены собственника

Владелец переданного в управление Росимущества «Главпродукта» обратился в администрацию президента из-за смены собственника своих активов. Американская компания просит вернуть бизнес

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Американская корпорация Universal Beverage Company заявила о незаконности смены владельцев у ее предприятий: в октябре ее активы в России — производитель консервов «Главпродукт» — был передан во временное управление Росимущества. Зарегистрированная в штате Огайо компания обратилась с письмом на имя руководителя администрации президента Антона Вайно, в котором пишет, что «временное управление, согласно указу президента (№ 302 от 25 апреля 2023 года), не предполагает смены собственника».

Соответствующее письмо за подписью президента Universal Beverage Company и акционера группы «Главпродукт» Леонида Смирнова представители компании в России направили в администрацию президента 6 декабря. Копия письма есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил сам Смирнов. Он утверждает, что действия временных управляющих искажают суть указа, «в котором четко прописано, что собственники не меняются, а также приводят к разрушению созданной им компании».

Что происходит с «Главпродуктом»

Указ о передаче компаний группы «Главпродукт» (выпускает тушенку, паштеты, каши, шпроты, овощи, сгущенку) во временное управление Росимущества президент России Владимир Путин подписал 15 октября 2024 года. Агентству были переданы в том числе акции АО «Главпродукт», АО «Верховский молочно-консервный завод», АО «Орелпродукт», а также 100% ООО «Балтийский консервный завод», ООО «Главпродукт», ООО «Объединенные консервные заводы», ООО «Промсельхозинвест» и другие. О причинах такого решения официально не сообщалось.

«Никаких объяснений нам не поступало, мы узнали об этом (о введении временного управления. — РБК) из прессы и указа», — рассказал Смирнов. Рисков для обеспечения продовольственной безопасности, по его словам, не было: компания не заявляла об уходе с российского рынка, не снижала объемов производства, не закрыла заводы, привлекала работников в условиях кадрового голода и за последние 12 месяцев несколько раз поднимала зарплату на предприятиях. «Мы ориентировались на слова президента Владимира Путина — если вы не уходите, мы вас будем принимать как своих. У нас продолжались инвестиции, работа, развитие. Заказы, которые нам поступали, мы всегда выполняли», — подчеркивает Смирнов. Намерения продавать бизнес в России у него, по его словам, также не было, «хотя на бизнес могут быть и интересанты».

В письме Universal Beverage Company указывает, что временное управление, согласно указу президента (№ 302 от 25.04.2023), не предполагает смены собственника. Временный управляющий не становится собственником имущества, в отношении которого введено временное управление, и не может распоряжаться переданным ему в управление имуществом, подчеркивает компания.

Но у компаний группы «Главпродукт» начали меняться собственники. В настоящий момент в реестрах акционеров в качестве владельца акций АО «Верховский молочно-консервный завод», АО «Главпродукт» и АО «Орелпродукт» указано Росимущество. Владелец предприятий, как уточнил РБК представитель Universal Beverage Company в России, сменился еще 16 октября — уже на следующий день после указа президента о введении временного управления. Это подтверждается и выписками из реестра акционеров, с которыми ознакомился РБК.

Произведенный перевод акций в реестрах акционеров «напрямую свидетельствует о нарушении указа президента», пишет Universal Beverage Company. «Речь идет о передаче ключевых активов, что совершенно не соответствует указу президента страны», — подчеркнул Смирнов в разговоре с РБК.

Как устроена структура владения «Главпродуктом» Леонид Смирнов — единственный бенефициар группы компаний «Главпродукт», уточнил РБК представитель Universal Beverage Company в России. Других акционеров у группы нет, подтверждает сам Смирнов. Из данных ЕГРЮЛ (по состоянию на 21 декабря 2024 года) следует, что американской Universal Beverage Company принадлежит российское ООО «Промсельхозинвест». Эта компания, в свою очередь, указана владельцем 100% АО «Главпродукт» и АО «Верховский молочно-консервный завод», у которых после введения временного управления сменился собственник. У АО «Орелпродукт» учредители не заявлены, но ранее 79,45% компании принадлежало АО «Главпродукт».

РБК направил запрос в администрацию президента и Росимущество, а также в «Главпродукт».

Чем известны «Главпродукт» и его основатель

Группа «Главпродукт» — крупный производитель мясных, молочных, овощных и рыбных консервов в России. У нее три завода, в портфеле — более 500 наименований продукции. Помимо тушеного мяса и молочных консервов компания выпускает паштеты, овощные и фруктовые консервы, приправы и соусы, маслины и оливки, каши и готовые блюда (например, плов, тефтели, голубцы и борщ), шпроты и балтийскую кильку, а также другие рыбные консервы.

«Главпродукт» был основан в 1999 году. Основатель группы — гражданин США Леонид Смирнов, родился в СССР. В 1970-х он переехал в США, где изучал маркетинг и начал заниматься бизнесом — продавал недвижимость. В 1990-х Смирнов вернулся в Россию, где сначала занялся производством йогуртов, а затем консервов. «Я долго работал в России еще при Ельцине, — вспоминает бизнесмен в разговоре с РБК. — Когда все начиналось, когда в 1999 году деньги вкладывались в эту компанию, это очень приветствовалось на всех уровнях — все были довольны, что американские инвестиции идут. Мы были крупным инвестором в Орловскую область, строили предприятия, бренды, дистрибуцию. Компания известная, я посвятил этому фактически всю жизнь».

Решение инвестировать именно в производство консервов Смирнов объясняет тем, что эта продукция «имеет длительную жизнь на полке», тогда как дистрибуционная цепочка охлажденной продукции в России в то время была «крайне плохая». «Такой продукт дает возможность федеральной дистрибуции, потому что есть уверенность, что он хорошо доедет и будет стоять на полке. К тому же он дает возможность развития разных категорий — это не только тушенка, но и готовые блюда, паштеты, деликатесы и так далее», — рассказывает предприниматель.

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В 2007 году сообщалось, что Смирнов уехал из России. Тогда против руководителей предприятий «Главпродукта» было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. Смирнов, которого, как сообщал «Коммерсантъ», не было в числе обвиняемых и подозреваемых, после первых обысков выехал в Германию, откуда и руководил работой предприятий. Отъезд не влиял на развитие бизнеса, заверяет Смирнов: «Я некоторое время не нахожусь в России, но работал ежедневно со всем персоналом, каждый день на видеосвязи, полностью был в курсе всего. Я построил этот бизнес с нуля и знаю его лучше всех. Поэтому мое присутствие или неприсутствие совершенно не важно — главное, это то, что я ежедневно был на связи со всеми». Предприниматель также развивает бизнес в США в нескольких направлениях — в сфере потребительских товаров, в том числе продовольствия, а также в сфере недвижимости и строительства.

Сейчас на долю «Главпродукта» в сегменте мясной консервации приходится около 10% российского рынка этой продукции, в молочной — около 7%, в рыбной — до 3%, рассказал РБК Смирнов. Покупатели консервов «Главпродукта» — коммерческие структуры, компания никогда не работала с государственными заказами, говорит Смирнов, комментируя информацию о поставках для нужд Минобороны: «Мы никогда не были поставщиком Минобороны. Наша клиентура — супермаркеты, дистрибьюторы, магазины». Выручку и другие финансовые показатели группы он не раскрыл.

Согласно бухгалтерской отчетности, в 2023 году выручка АО «Главпродукт» составила 16,5 млн руб., чистая прибыль — 1,9 млн руб. У «Промсельхoзинвеста» аналогичные показатели за прошлый год — 17,3 млн руб. выручки и 1,25 млрд руб. чистой прибыли (практически всю эту сумму компании принесли доходы от участия в других организациях). Для сравнения: у Верховского молочно-консервного завода оборот в 2023 году составил 2 млрд руб. при чистой прибыли 96,9 млн руб., а у «Орелпродукта» — 2,5 млрд и 150,6 млн руб. соответственно.

Какие аргументы приводит основатель «Главпродукта»

Акционеры «Главпродукта» более 25 лет «вкладывали в него деньги, силы, знания, душу, строили его вместе с коллективом компании, не позволяли негативных высказываний в адрес РФ или государственных органов», — говорится в письме Universal Beverage Company. В нем подчеркивается, что акционеры продолжали вести бизнес, выполняя обязательства перед работниками, поставщиками, клиентами и государством, «не сокращали бизнес и не подавали заявление в правительственную комиссию для продажи». За девять месяцев 2024-го «Главпродукт» выплатил более 1,16 млрд руб. в бюджеты всех уровней, указала компания.

Смирнов в письме указывает, что, как акционер «Главпродукта», учитывал в качестве «руководства к действию» в своей работе слова Владимира Путина, сказанные в 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме: «Тех, кто у нас остался, работает и собирается работать, мы считаем отечественными производителями и будем к ним относиться так же, как к своим». Также Смирнов напоминает и о словах Путина из послания президента Федеральному собранию в 2024 году о том, что «бизнес, который работает здесь, в России, должен иметь гарантии неприкосновенности собственности, активов и своих новых вложений», так как это в интересах государства, общества и «миллионов людей, которые трудятся в сфере частного бизнеса».

По мнению Universal Beverage Company, передача ее активов во временное управление «является тревожным сигналом» для тех иностранных инвесторов, которые продолжают работать в России или намереваются расширять свой бизнес. «Я уверен, что геополитическая ситуация будет теплеть, будут вестись переговоры и вопрос о защите американских инвестиций будет стоять», — добавляет Смирнов в разговоре с РБК. По его словам, сейчас рассматриваются различные возможности защиты права собственности, в том числе обращения в суды в России и США.

Новые временные управляющие «Главпродукта» не заинтересованы в развитии бизнеса, утверждает Смирнов. По его словам, у «Главпродукта» была программа по обновлению оборудования — велись переговоры с китайскими компаниями, которые сейчас встали.

На основании этих аргументов Смирнов и просит «ходатайствовать перед президентом» о возврате владения долями и акциями компаний прежним владельцам, а также отмене временного управления в отношении компаний группы «Главпродукт».

Как оценивают перспективы эксперты

Согласно ст. 35 российской Конституции, право частной собственности охраняется законом и никто не может быть лишен своего имущества не иначе как по решению суда, напоминает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Указ же президента № 302 предусматривает введение внешнего управления активами иностранных лиц в России в качестве ответных мер на действия, связанные с лишением и ограничением прав в отношении активов российских лиц на территории недружественных государств. «Очевидно, что главная цель введения внешнего управления — формирование компенсационного фонда для возможного применения зеркальных мер в ответ на незаконную экспроприацию российских активов за рубежом», — указывает Учитель.

Указ президента не дает конкретных объяснений того, как именно такое временное управление будет реализовано, отмечает партнер Pen & Paper. Но режим временного управления имущества и национализация — «не тождественные понятия», подчеркивает Учитель. Он напоминает, что Росимущество в апреле 2023 года давало на своем сайте разъяснения, согласно которым указ № 302 не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов. Внешнее управление носит временный характер и означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения. А внешний управляющий получает полномочия, которые позволяют ему обеспечить эффективность работы предприятий в соответствии с их значением для экономики России, указывает юрист.

При этом партнер Pen & Paper подчеркивает, что действующее российское законодательство, регулирующее учет прав на ценные бумаги, не предусматривает такой категории, как «счет временного управляющего». Поэтому строго формально Росимущество не может учитываться в реестре акционеров как владелец, то есть собственник акций, рассуждает Учитель. Но реализовывать корпоративные права — например, на проведение общего собрания акционеров в целях смены менеджмента — без учета прав на акции в реестре акционеров невозможно. «Очевидно, что корпоративное законодательство сильно отстает от санкционного и на текущий момент не сильно заботит законодателя», — делает вывод Учитель.

Если речь не идет о фактическом переходе всех правомочий собственника в ведение Росимущества, текущий режим собственности и управления отвечает положениям указа № 302 и не нарушает действующего российского законодательства, говорит партнер юридической фирмы Birch Legal Тимур Ахундов. По его словам, ранее иностранные собственники бизнеса, в отношении которого было введено временное управление, уже заявляли о его «национализации», но подобные заявления носили только политический характер. «С юридической точки зрения временное управление не означает и не подразумевает экспроприацию активов», — подчеркивает собеседник РБК.

В России судебной практики по оспариванию временного управления на сегодняшний день нет, обращает внимание Ахундов. Но аналогичные процессы проходят в Европе: например, Лейпцигский суд в споре в связи с национализацией активов российской нефтедобывающей компании «Роснефть» встал на сторону государства, говорит юрист.

Несмотря на неоднозначность перспектив судебного оспаривания, российский опыт Carlsberg и Danone показывает успешность переговорного решения вопросов с властями, отмечает партнер Birch Legal. «Запрос бизнеса об отмене режима временного управления связан с его предпродажной подготовкой и переговорами с властями в связи с переходом актива к новым собственникам. Станет ли случай «Главпродукта» продолжением тенденции, покажет время», — резюмировал Ахундов.