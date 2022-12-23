ОЗК создаст собственный флот для экспорта зерна

ОЗК создаст собственный флот из 19 сухогрузов для поставок зерна дружественным странам в условиях санкций. Затраты на покупку этих судов эксперты оценивают минимум в 38 млрд руб.

Сухогруз для перевозки зерна у причала Волгоградского элеватора на Волге (Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС)

Объединенная зерновая компания (ОЗК) планирует заказать 14 новых морских сухогрузов российского производства для перевозки зерна в развивающиеся страны, сообщил РБК замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Это подтвердил представитель ОЗК. Компания также планирует приобрести пять сухогрузов до 2025 года на вторичном международном рынке.

Морские балкеры-зерновозы (сухогрузы для перевозки зерна), как объясняет замминистра, российская промышленность раньше не строила. Но эти суда попали в перспективный план строительства гражданских судов до 2035 года, который в августе поручил разработать президент Владимир Путин.

По информации от российских верфей, первый сухогруз для компании может быть спущен на воду не ранее 2026 года, говорит представитель ОЗК. Это подтверждает представитель Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), крупнейшего российского производителя гражданского флота. По его словам, конструкторские бюро ОСК обладают всеми необходимыми компетенциями для проектирования крупнотоннажных судов, в том числе балкеров-зерновозов на основании технических проектов.

Создание собственного грузового флота для экспорта российского продовольствия является одной из стратегических задач и важным фактором развития агропромышленного комплекса в России, отметили в пресс-службе Минсельхоза. Актуальность этого вопроса существенно возросла в 2022 году в условиях санкционного давления и отказа многих международных перевозчиков от сотрудничества с Россией, добавили там.

Что известно про ОЗК ОЗК — государственный зерновой оператор и агент по проведению государственных закупочных и товарных интервенций. В группу ОЗК входят крупнейший российский глубоководный экспортный зерновой терминал на Черном море — Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП), специализированный терминал по перевалке и хранению зерновых, сыпучих грузов — «Портовый элеватор» в Калининграде. Железнодорожный парк ОЗК состоит из 1,6 тыс. вагонов-зерновозов. 50% плюс одна акция ОЗК принадлежат Росимуществу, оставшиеся акции у «Деметра-Холдинга» (до санкций его контролировал ВТБ). Выручка группы ОЗК в 2021 году составила 104,3 млрд руб., чистая прибыль — 4,6 млрд руб.

Зачем ОЗК собственные суда

По данным Минсельхоза, на зерновую продукцию приходится более трети экспорта российской продукции агропромышленного комплекса, при этом основным способом его транспортировки являются именно морские перевозки (более 80%). Необходимо строительство крупнотоннажных судов для поставок на дальние расстояния, потребность российских экспортеров составляет 61 зерновоз, из которых 27 грузоподъемностью 40 тыс. т и 34 — на 60 тыс. т, отмечает представитель ведомства. По его словам, компания «Росагролизинг» в ближайшее время объявит заказ на разработку проектной документации для таких судов.

Исходя из расчетов ОЗК, для обеспечения бесперебойной работы терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов и экспорта зерна в дружественные страны необходимо порядка 19 балкеров дедвейтом 40–60 тыс. т, говорит представитель ОЗК. Сейчас компания занимается реконструкцией терминала, она позволит увеличить мощность портовой перевалки НКХП более чем на 60%, до 11,6 млн т к 2025 году, обеспечив 20% годового экспорта российских зерновых культур.

Сухогрузы дедвейтом 40–60 тыс. т используются преимущественно для региональных перевозок (в замкнутых или примыкающих акваториях), к примеру, в Черном и Средиземном морях, отмечает управляющий партнер «Инфра Проекты» Алексей Безбородов. В ОСК сформированы данные по предварительной потребности российских заказчиков в крупнотоннажных транспортных судах: требуемое количество балкеров типа Handysize (дедвейт 15–40 тыс. т) — 27, 24 Supramax (50–60 тыс. т) и три Kamsarmax (80–85 тыс. т), говорит ее представитель.

Сейчас у российских экспортеров, включая ОЗК, нет собственных морских балкеров-зерновозов, они их фрахтуют. Но после начала специальной военной операции на Украине ряд международных компаний отказывается перевозить грузы компании и заходить в российские порты, чтобы не попасть под вторичные санкции, говорит представитель ОЗК: «А если и соглашаются, то это значительно поднимает стоимость отправки зерна».

Сложности с вывозом российского зерна связаны прежде всего со страхованием в том числе потому, что Черное море — зона военных рисков, отмечает руководитель отдела аналитики отраслевого агентства «ПортНьюс» Виталий Чернов. «В связи с этим вопрос создания экспортного флота — один из ключевых векторов развития российской товаропроводящей экспортной инфраструктуры», — подчеркивает представитель ОЗК. По его словам, сейчас рассматривается несколько вариантов эксплуатации сухогрузов, включая создание собственной судоходной компании или партнерства с действующими игроками рынка.

Сухогрузы компании нужны в ближайшее время, но в связи с ограничениями со стороны судостроительных компаний их получение ожидается на горизонте 2026–2029 годов, говорит представитель ОЗК. В России сейчас негде строить такие суда, верфи заняты, поясняет Безбородов. Кроме того, балкер с точки зрения дополнительного оснащения — самый дешевый продукт, в котором нет большой добавленной стоимости. Поэтому верфи в России и мире заинтересованы в первую очередь в проектах, которые предполагают постройку серии от 20–30 балкеров, сказал эксперт.

Сколько стоит создание флота

В ОЗК не раскрывают инвестиции в проект по созданию собственного флота. Стоимость десятилетнего балкера (обычный возраст для их перепродажи) дедвейтом 40 тыс. т составляет примерно $25 млн (примерно 1,8 млрд руб. по курсу ЦБ), дедвейтом 60 тыс. т — от $30 млн (2,1 млрд руб.), говорит Чернов. То есть затраты на покупку пяти сухогрузов на вторичном рынке могут составить минимум $125 млн (8,8 млрд руб.). При этом сухогруз — это активно перепродаваемый, спекулятивный товар, его стоимость может быть какой угодно, замечает Безбородов. По его словам, сейчас на вторичном рынке много старых судов.

Стоимость новых сухогрузов российского производства будет определена после создания технического проекта, говорит представитель ОЗК. Компания занимается подготовкой документации совместно с Объединенной судостроительной корпорацией, «Росагролизингом» и другими крупнейшими российскими экспортерами зерна. «Ключевой вопрос — обеспечение сопоставимых цен [на российские балкеры] с международными аналогами в том числе путем предоставления мер поддержки со стороны государства. Иначе группа ОЗК не сможет поставлять зерно по ценам, которые были бы привлекательны для конечных покупателей», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Построить сухогруз дедвейтом 40–60 тыс. т можно за $30–40 млн (2,1–2,8 млрд руб.), говорит Безбородов, то есть покупка 14 балкеров-зерновозов может обойтись ОЗК минимум в $420 млн (29,6 млрд руб.). Минсельхоз рассматривает возможность оказания заказчикам судов государственной поддержки, отмечает представитель ведомства. По его словам, стоимость строительства и потребность в бюджетных средствах будут определены по результатам технического проектирования и подбора комплектующего оборудования.

РБК обратился за комментариями в пресс-службу «Росагролизинга» и других ведущих экспортеров российского зерна.