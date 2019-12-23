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Бизнес ,  
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Представитель Ротенберга объяснил ночной звонок бизнесмена Путину
Ротенберг звонил ночью Владимиру Путину для того, чтобы рассказать об успешном поднятии железнодорожной арки Крымского моста

Представитель Аркадия Ротенберга объяснил РБК слова президента Владимира Путина, который во время общения со строителями Крымского моста в поезде рассказал о ночном звонке бизнесмена. Ранее Аркадий Ротенберг был владельцем компании-генподрядчика строительства моста «Стройгазмонтаж».

«Это был звонок c целью сообщить, что операция по поднятию железнодорожной арки завершена успешно, — передала РБК объяснение бизнесмена его представитель. — Это был один из самых сложных и волнительных этапов стройки моста».

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Фотогалерея 

Ротенберг присутствовал в поезде, на котором Путин отправился в Тамань на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту. В вагоне-ресторане, где Путин сел за стол со строителями на трансляции RT был слышен отрывок разговора: «Я помню, помню. Мне ваш основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг позвонил ночью и говорил таким голосом, что я его спрашиваю: «Ты что, выпил, что ли?» Он говорит: «Нет».

Железнодорожную арку Крымского моста строители установили в августе 2017 года. Конструкцию весом более 6 тыс. тонн поднимали домкратами на 700 тросах. К место установки ее доставляли на специальных плавучих опорах. Процесс подъема начался вечером 28 августа и занял всю ночь.

Опубликовано видео подъема железнодорожной арки на опоры Крымского моста
Общество

Аркадий Ротенберг является основателем и бывшим владельцем компании «Стройгазмонтаж», которая была геподрядчиком строительства Крымского моста. В ноябре Ротенберг продал «Стройгазмонтаж» компании «Стройинвестхолдинг». До этого источники РБК называли покупателем компании «Газстройпром» — нового единого подрядчика «Газпрома» («Стройгазмонтаж» был крупнейшим подрядчиком газовой монополии). Стоимость сделки собеседники оценивали в 75 млрд руб.

Также Аркадий Ротенберг с июня является прямым владельцем компании «СГМ-Мост», которая была создана как дочерняя структура «Стройгазмонтажа» в 2015 году специально для проектирования и строительства Крымского моста.

Покупателем «Стройгазмонтажа» Ротенберга оказалась неизвестная компания
Бизнес

В июне Ротенберг в интервью RT рассказал, что во время строительства Крымского моста «плохо спал ночами». «Таких грандиозных проектов у нас не было. Я понимал, что если мы это сделаем, у нас это получится — то на самом деле будет что показать детям», — говорил он.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Георгий Тадтаев
Теги: Аркадий Ротенберг, Владимир Путин, Крымский мост
РБК
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