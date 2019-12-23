Представитель Ротенберга объяснил ночной звонок бизнесмена Путину

Представитель Аркадия Ротенберга объяснил РБК слова президента Владимира Путина, который во время общения со строителями Крымского моста в поезде рассказал о ночном звонке бизнесмена. Ранее Аркадий Ротенберг был владельцем компании-генподрядчика строительства моста «Стройгазмонтаж».
«Это был звонок c целью сообщить, что операция по поднятию железнодорожной арки завершена успешно, — передала РБК объяснение бизнесмена его представитель. — Это был один из самых сложных и волнительных этапов стройки моста».
Ротенберг присутствовал в поезде, на котором Путин отправился в Тамань на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту. В вагоне-ресторане, где Путин сел за стол со строителями на трансляции RT был слышен отрывок разговора: «Я помню, помню. Мне ваш основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг позвонил ночью и говорил таким голосом, что я его спрашиваю: «Ты что, выпил, что ли?» Он говорит: «Нет».