Представитель Ротенберга объяснил ночной звонок бизнесмена Путину

Ротенберг звонил ночью Владимиру Путину для того, чтобы рассказать об успешном поднятии железнодорожной арки Крымского моста

Представитель Аркадия Ротенберга объяснил РБК слова президента Владимира Путина, который во время общения со строителями Крымского моста в поезде рассказал о ночном звонке бизнесмена. Ранее Аркадий Ротенберг был владельцем компании-генподрядчика строительства моста «Стройгазмонтаж».

«Это был звонок c целью сообщить, что операция по поднятию железнодорожной арки завершена успешно, — передала РБК объяснение бизнесмена его представитель. — Это был один из самых сложных и волнительных этапов стройки моста».

Ротенберг присутствовал в поезде, на котором Путин отправился в Тамань на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту. В вагоне-ресторане, где Путин сел за стол со строителями на трансляции RT был слышен отрывок разговора: «Я помню, помню. Мне ваш основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг позвонил ночью и говорил таким голосом, что я его спрашиваю: «Ты что, выпил, что ли?» Он говорит: «Нет».