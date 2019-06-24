Ротенберг заявил о плохом сне во время строительства Крымского моста

Председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг заявил в интервью RT, что плохо спал ночами во время работ по строительству Крымского моста.

«Таких грандиозных проектов у нас не было. Я понимал, что если мы это сделаем, у нас это получится — то на самом деле будет, что показать детям», — сказал он.

Ротенберг также сравнил возведение Крымского моста с рождением ребенка. По его словам, он строился в тяжелых условиях, «четыре раза его пытались строить — не построили».

На вопрос, почему именно «Стройгазмонтажу» президент России доверил строительство Крымского моста, Ротенберг ответил, что «выбор был невелик». «Кто-то боялся, кто-то понимал, что они не смогут построить... У многих были на Украине родственники», — добавил он.