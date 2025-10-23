Верховный суд не поддержал отмену передачи государству ИЗТС

ВС поддержал позицию суда первой инстанции, более полутора лет назад вернувшего акции Ивановского завода тяжелого станкостроения государству. Решение затем отменили апелляция и кассация

Фото: svtk44 / Wikipedia

Верховный суд обратил в доход государства акции Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС), говорится в сообщении на сайте суда. Ответчиками по иску выступали Владимир и Михаил Бажановы и подконтрольные им компании.

«Верховный Суд Российской Федерации рассмотрел иск к АО «ИЗТС», ООО «Техинвест», ООО «Инвестпроект», а также физическим лицам об истребовании в пользу государства акций ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения», АО «ИЗТС» и АО «Станки и инструмент», <...> оставив в силе решение первой инстанции», — сказано в сообщении.

РБК направил запрос в ИЗТС.

ИЗТС — одно из крупнейших российских станкостроительных предприятий по производству высокотехнологичных и наукоемких станков, находится в списке системообразующих предприятий России. «Российская газета» писала, что на территории завода разместились автосервисы, швейные цеха, офисы, хостел, стоматология, танцевальная студия, склады ретейлеров и маркетплейсов.

Первая инстанция — Арбитражный суд Ивановской области — в марте 2024-го удовлетворила иск Генпрокуратуры об изъятии акций ИЗТС. Однако это решение затем отменили и апелляционная инстанция (Второй арбитражный апелляционный суд), и кассационная (Арбитражный суд Волго-Вятского округа). Но ВС позицию последних двух судов не поддержал.

Решение во второй инстанции было принято в сентябре прошлого года. Юридическое бюро «Константа», представлявшее интересы завода, отмечало, что это был «первый случай отмены такого решения в апелляционной инстанции». Защита в суде настаивала, что ИЗТС не относится к предприятиям ВПК и что сроки исковой давности истекли.

ВС посчитал, что завод, который имеет «стратегическое значение для обороны и безопасности страны», был преобразован в АО в 1992-м комитетом по управлению имуществом администрации Ивановской области незаконно, так как решение на этот счет должно было принять правительство России.

О том же говорилось и в иске Генпрокуратуры. Надзорный орган выявил, что акциями незаконно завладели Владимир Бажанов (был одним из начальников цехов завода) и его сын Михаил, скупившие 81,8% акций предприятия. Прокуроры заподозрили их в остановке производственной деятельности ИЗТС, разрыве кооперационных связей с оборонными предприятиями, дроблении имущественного комплекса завода, а также выводе активов в 2014–2017 годах в аффилированные организации. И теперь компании, на которые выведены мощности ИЗТС, «станкостроительную деятельность не осуществляют, имущество сдают в аренду в целях обогащения конечных бенефициаров Бажановых», говорилось в иске.

Сразу после первого решения о передаче завода в госсобственность «Ростех» попросил власти передать ему акции ивановского завода. Входящий в «Ростех» станкостроительный холдинг «Стан» «вынужденно арендует часть площадей ИЗТС для производства станков», а «частные владельцы предприятия препятствуют работе», объяснял тогда источник РБК позицию госкорпорации.

«Наше мнение было, есть и останется неизменным: завод должен вернуться государству и возродить статус лидера станкостроения. После приватизации завод был раздроблен и сдан в аренду под офисы и торговлю. Теперь, после завершения судебных споров, предстоит большая и тяжелая работа по формированию инвестиционной программы и созданию на его базе современного станкостроительного кластера, нацеленного на решение государственных задач», — прокомментировали РБК в «Ростехе» решение Верховного суда.