 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Верховный суд не поддержал отмену передачи государству ИЗТС

Верховный суд вернул государству Ивановский завод тяжелого станкостроения
ВС поддержал позицию суда первой инстанции, более полутора лет назад вернувшего акции Ивановского завода тяжелого станкостроения государству. Решение затем отменили апелляция и кассация
Фото: svtk44 / Wikipedia
Фото: svtk44 / Wikipedia

Верховный суд обратил в доход государства акции Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС), говорится в сообщении на сайте суда. Ответчиками по иску выступали Владимир и Михаил Бажановы и подконтрольные им компании.

«Верховный Суд Российской Федерации рассмотрел иск к АО «ИЗТС», ООО «Техинвест», ООО «Инвестпроект», а также физическим лицам об истребовании в пользу государства акций ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения», АО «ИЗТС» и АО «Станки и инструмент», <...> оставив в силе решение первой инстанции», — сказано в сообщении.

РБК направил запрос в ИЗТС.

ИЗТС — одно из крупнейших российских станкостроительных предприятий по производству высокотехнологичных и наукоемких станков, находится в списке системообразующих предприятий России. «Российская газета» писала, что на территории завода разместились автосервисы, швейные цеха, офисы, хостел, стоматология, танцевальная студия, склады ретейлеров и маркетплейсов.

Первая инстанция — Арбитражный суд Ивановской области — в марте 2024-го удовлетворила иск Генпрокуратуры об изъятии акций ИЗТС. Однако это решение затем отменили и апелляционная инстанция (Второй арбитражный апелляционный суд), и кассационная (Арбитражный суд Волго-Вятского округа). Но ВС позицию последних двух судов не поддержал.

Глава НСПК рассказал о бизнес-модели в случае приватизации компании
Финансы
Дмитрий Дубынин

Решение во второй инстанции было принято в сентябре прошлого года. Юридическое бюро «Константа», представлявшее интересы завода, отмечало, что это был «первый случай отмены такого решения в апелляционной инстанции». Защита в суде настаивала, что ИЗТС не относится к предприятиям ВПК и что сроки исковой давности истекли.

ВС посчитал, что завод, который имеет «стратегическое значение для обороны и безопасности страны», был преобразован в АО в 1992-м комитетом по управлению имуществом администрации Ивановской области незаконно, так как решение на этот счет должно было принять правительство России.

О том же говорилось и в иске Генпрокуратуры. Надзорный орган выявил, что акциями незаконно завладели Владимир Бажанов (был одним из начальников цехов завода) и его сын Михаил, скупившие 81,8% акций предприятия. Прокуроры заподозрили их в остановке производственной деятельности ИЗТС, разрыве кооперационных связей с оборонными предприятиями, дроблении имущественного комплекса завода, а также выводе активов в 2014–2017 годах в аффилированные организации. И теперь компании, на которые выведены мощности ИЗТС, «станкостроительную деятельность не осуществляют, имущество сдают в аренду в целях обогащения конечных бенефициаров Бажановых», говорилось в иске.

Сразу после первого решения о передаче завода в госсобственность «Ростех» попросил власти передать ему акции ивановского завода. Входящий в «Ростех» станкостроительный холдинг «Стан» «вынужденно арендует часть площадей ИЗТС для производства станков», а «частные владельцы предприятия препятствуют работе», объяснял тогда источник РБК позицию госкорпорации.

«Наше мнение было, есть и останется неизменным: завод должен вернуться государству и возродить статус лидера станкостроения. После приватизации завод был раздроблен и сдан в аренду под офисы и торговлю. Теперь, после завершения судебных споров, предстоит большая и тяжелая работа по формированию инвестиционной программы и созданию на его базе современного станкостроительного кластера, нацеленного на решение государственных задач», — прокомментировали РБК в «Ростехе» решение Верховного суда.

Читайте РБК в Telegram.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Елена Степанова
Верховный суд Ивановская область Генпрокуратура Ростех
Материалы по теме
Суд взыскал ₽4 млрд с экс-главы «ЮГК» и других по иску Генпрокуратуры
Бизнес
Генпрокуратура подала иск к владельцам порта Туапсе
Общество
Суд изъял активы у создателя «Потаенной России» на 1 млрд руб.
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
От беглецов из СИЗО на Урале потребовали возместить расходы на поимку Общество, 20:51
Главного тренера клуба НБА арестовали за связанные с мафией игры в покер Спорт, 20:47
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
«Краснодар» выиграл пятый матч подряд в Кубке России Спорт, 20:35
Санкции, встреча с Трампом и ответ на Tomahawk. Полное заявление Путина Политика, 20:35
Путин вспомнил, когда Трамп ввел наибольшее число санкций против России Политика, 20:33
«Мао, нихао»: как увлечение китайским помогло построить свой бизнес Стиль, 20:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Медведев назвал, кому выгодна бесконтрольная незаконная миграция в Россию Общество, 20:25
Почему новые санкции Трампа могут не обвалить, а укрепить рубльПодписка на РБК, 20:22
Без каких зданий нельзя представить современную Москву Стиль, 20:21
Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород и область возросло до 20 Политика, 20:20
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Путин заявил, что обсуждал с Трампом последствия введения санкций Политика, 20:13
Более 227 тыс. детей участников военной операции посетили летние лагеря Общество, 20:02