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Война санкций ,  
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Forbes узнал об одобрении продажи ЕБРР 5,3% акций Мосбиржи

Forbes: власти одобрили продажу ЕБРР 5,3% акций Мосбиржи компании Softline
Сюжет
Война санкций
ЕБРР, который вошел в капитал Мосбиржи в 2012 году, продает 5,3% акции компании Softline с дисконтом в 60% и налогом на выход в 20%, узнал Forbes. По оценке издания, в итоге ЕБРР может получить за актив не более $76,3 млн
Softline SOFL ₽172,58 Купить
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Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Власти одобрили продажу 5,3% акций Московской биржи, принадлежащих Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР), группе компаний Softline, сообщает Forbes со ссылкой на источники.

По данным издания, подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку при дисконте в 60% и налоге на выход (exit tax) в 20% от суммы сделки.

Как отмечает собеседник Forbes, средний дисконт для организаций, которые выходят из российских активов, составляет 50%. Представители ЕБРР и Softline не ответили на запрос Forbes.

ЕБРР вошел в капитал Мосбиржи в 2012 году. Тогда ЕБРР в совместной сделке с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) приобрели соответственно 6,29% и 1,25% ее акций соответственно. По данным на апрель 2023 года, ЕБРР принадлежало 120 472 902 акции (5,3%), банк является крупнейшим иностранным акционером Мосбиржи.

Как отмечает Forbes, на 20 октября стоимость акций ЕБРР на Московской бирже составила 22,76 млрд руб. Однако, при применении 60%-го дисконта цена снизится до 9,1 млрд руб., а с учетом уплаты «налога на выход» — до 7,28 млрд руб. (около $76,3 млн).

ЕБРР отказался от инвестиций в российские активы в 2014 году, после вхождения Крыма в состав России. В апреле 2022 года ЕБРР заморозил доступ России к ресурсам банка и закрыл офисы в Москве и Минске. Россия при этом остается акционером ЕБРР. В мае 2022 года банк заявлял, что намерен выйти из российских активов «как можно скорее».

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Россия присоединилась к ЕБРР в 1992 году, взнос в капитал составил $1,2 млрд. 

Softline была основана в 1993 году, сейчас представляет собой группу компаний, которая является поставщиком решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Изначально бизнес вырос на продаже лицензий на программное обеспечение Microsoft. В 2021 году компания провела IPO на Лондонской бирже, в ходе которого привлекла $400 млн, капитализация составила $1,5 млрд.

В 2022 году Softline разделила бизнес на российский и международный. Зарубежный бизнес группы стал развиваться под брендом Noventiq, а российский сохранил прежнее название. В апреле этого года основатель компании Игорь Боровиков продал российские активы фонду под управлением «ТЕТИС Кэпитал». Опрошенные РБК эксперты связали сделку с геополитической обстановкой и наличием у ИТ-группы международного бизнеса.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Европейский банк реконструкции и развития Мосбиржа Акции продажа бизнеса Softline
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