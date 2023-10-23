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РБК проведет в Москве 9-й HR-форум

Девятый HR-форум РБК пройдет в Москве 9 ноября
На форуме будет представлен обновленный рейтинг работодателей по версии РБК. В его составлении участвовал экспертный совет, куда вошли руководители HR-блоков крупнейших банков, компаний реального сектора, телекома
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Девятый HR-форум РБК состоится 9 ноября в Центре событий медиахолдинга в Москве. На нем будет представлен обновленный рейтинг работодателей по версии РБК.

«На форуме руководители HR-блоков крупнейших компаний обсудят, куда движется рынок труда, как работать в новых условиях, приведут примеры успешного решения самых сложных задач», — отмечают организаторы.

Сессии HR-форума будут посвящены различным темам, связанным с рынком труда, — от построения HR-бренда до поиска синих воротничков. На главной сессии будет представлен обновленный рейтинг лучших работодателей по версии РБК. Методология его составления была улучшена, в подготовке принял участие экспертный совет, куда вошли руководители HR-блоков крупнейших банков, компаний реального сектора, телекома.

К участию в форуме приглашаются руководители HR-подразделений компаний, собственники и первые лица, представители кадровых агентств, рекрутеры и все те, кто связан с рынком подбора и управления персоналом. Участие платное, билеты можно купить на сайте форума.

На сайте мероприятия также есть форма для регистрации журналистов на HR-форум РБК, для них участие бесплатно.

«РБК Исследование рынков» впервые подготовило рейтинг российских работодателей в 2022 году. В него вошли 82 компании. Отдельно эксперты подготовили рейтинг РБК для государственного сектора.

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Среди критериев, которые использовались при составлении рейтинга: «социальная ответственность», «сотрудники и условия труда», «эффективность бизнеса», «деловая репутация» и «надежность бизнеса». Для каждого участника рейтинга рассчитали результат по шкале от 0 до 100 баллов.

Теги
рынок труда форум работодатели
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