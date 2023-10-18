В Центре событий РБК пройдет второй форум о технологических инновациях

На форуме обсудят инновации в финансах и ретейле, эффективность работы искусственного интеллекта и другие темы, связанные с внедрением новых технологий

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Центре событий РБК 26 октября пройдет второй форум РБК Tech. Участие в нем бесплатное, но необходимо предварительно зарегистрироваться.

Представители государства, крупного и среднего бизнеса, технологических и инновационных компаний обсудят будущее технологического развития России, импортозамещение высоких технологий, расскажут о внедрении современных и эффективных решений. На форум приглашены глава Минцифры Максут Шадаев, замминистра промышленности и торговли Василий Шпак, гендиректор VK Владимир Кириенко, председатель правления ПК «Аквариус» Алексей Калинин, директор розничного бизнеса Альфа-банка Иван Пятков, и.о.гендиректора Т1 Дмитрий Харитонов, глава НСПК Владимир Комлев и президент InfoWatch Наталья Касперская.

Программа конференции состоит из десяти сессий, на которых обсудят темы, начиная от инноваций в финансах до эффективности работы искусственного интеллекта. Еще один блок будет посвящен современным технологиям в ретейле, его организуют розничные компании в рамках Индустриального центра компетенций (ИЦК) «Торговля».

На ключевой сессии обсудят поиск источников новых технологий и помощь государства в финансировании современных разработок. Программу форума можно посмотреть здесь.

Первый форум РБК Tech прошел 22 ноября 2022 года.