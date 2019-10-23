Трутнев предложил АЛРОСА учиться у De Beers на рынке искусственных камней

Вице-премьер Юрий Трутнев считает, что АЛРОСА следует заняться производством искусственных алмазов. В качестве примера он привел опыт корпорации De Beers. Но российская монополия пока не готова выходить в новый сегмент

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Вице-премьер и спецпредставитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев оценил перспективы развития АЛРОСА (основная добыча предприятия расположена в округе Трутнева) в области производства синтетических камней.

«Я не знаю, должна ли АЛРОСА заниматься производством искусственных камней. На мой взгляд, скорее да, потому что это близкий конкурентный рынок, новые технологии, и при том, что сегодня синтетические алмазы уже начинают превосходить натуральные по ряду показателей, не участвовать в этом рынке и продолжать ждать новых потрясений не очень дальновидно», — сказал он в кулуарах форума «Россия — Африка», прошедшего в Сочи в среду, 23 октября (цитата по ТАСС).

Трутнев отметил, что появление искусственных камней изменило расклад на рынке. «Дело в том, что алмаз продавался всегда как легенда. Не как физический объект, а как эталон наивысшей стоимости. Когда появился искусственный камень такого же качества, пьедестал под этой легендой пошатнулся, и мы обязаны принять это во внимание», — считает вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»).

В качестве успешного опыта, который могла бы перенять АЛРОСА, он привел стратегию крупнейшей алмазодобывающей корпорации De Beers, которая «отлично отреагировала на ситуацию, запустив в прошлом году проект Lightbox». Под брендом Lightbox компания продает алмазы, выращенные в лабораторных условиях. Цена за карат искусственно выращенного камня составляет $800, а натуральный такого же размера стоит в 10 раз дороже — около $8 тыс.