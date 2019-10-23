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Трутнев предложил АЛРОСА учиться у De Beers на рынке искусственных камней
Вице-премьер Юрий Трутнев считает, что АЛРОСА следует заняться производством искусственных алмазов. В качестве примера он привел опыт корпорации De Beers. Но российская монополия пока не готова выходить в новый сегмент
АЛРОСА ALRS ₽72,34 -1,38% Купить
Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Вице-премьер и спецпредставитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев оценил перспективы развития АЛРОСА (основная добыча предприятия расположена в округе Трутнева) в области производства синтетических камней.

«Я не знаю, должна ли АЛРОСА заниматься производством искусственных камней. На мой взгляд, скорее да, потому что это близкий конкурентный рынок, новые технологии, и при том, что сегодня синтетические алмазы уже начинают превосходить натуральные по ряду показателей, не участвовать в этом рынке и продолжать ждать новых потрясений не очень дальновидно», — сказал он в кулуарах форума «Россия — Африка», прошедшего в Сочи в среду, 23 октября (цитата по ТАСС).

Трутнев отметил, что появление искусственных камней изменило расклад на рынке. «Дело в том, что алмаз продавался всегда как легенда. Не как физический объект, а как эталон наивысшей стоимости. Когда появился искусственный камень такого же качества, пьедестал под этой легендой пошатнулся, и мы обязаны принять это во внимание», — считает вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»).

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Трутнев поручил АЛРОСА изменить политику сбыта алмазов

В качестве успешного опыта, который могла бы перенять АЛРОСА, он привел стратегию крупнейшей алмазодобывающей корпорации De Beers, которая «отлично отреагировала на ситуацию, запустив в прошлом году проект Lightbox». Под брендом Lightbox компания продает алмазы, выращенные в лабораторных условиях. Цена за карат искусственно выращенного камня составляет $800, а натуральный такого же размера стоит в 10 раз дороже — около $8 тыс.

Но АЛРОСА пока не готова выходить на новый для себя рынок и менять стратегию. Представитель компании после заявления Юрия Трутнева подтвердил РБК, что у нее по-прежнему нет планов по созданию или приобретению бизнеса производства или продажи синтетических камней. Но АЛРОСА следит за развитием рынка синтетики, в том числе за усовершенствованием технологий синтеза алмазов, за маркетинговыми инициативами этого рынка, а также за способами определения таких камней. Прокомментировал собеседник РБК и пример вице-премьера про проект Lightbox: в компании считают его успешным как инициативу по разграничению рынков синтетических и натуральных алмазов. После запуска проекта цены на искусственные камни ощутимо снизились, сделав их ближе к классу дорогой бижутерии, чем к luxury-продукту, уточнил представитель российской компании.

Перспективы рынка искусственных камней

Сейчас продажи искусственных бриллиантов составляют лишь 2% всего рынка алмазов, но их производство растет на 15-20% ежегодно. Весь рынок оценивается в $15–16 млрд. Среди инвесторов, которые верят в будущее искусственных камней, — актер Леонардо Ди Каприо: он выступает как инвестор калифорнийского стартапа Diamond Foundry, который объявил о строительстве фабрики по выращиванию бриллиантов MegaCarat в штате Вашингтон.

Выход в сектор искусственных камней сама De Beers объясняла стремлением сегментировать рынок. После запуска LightBox цены на синтетические камни упали на 60% с сентября прошлого года, заявил гендиректор компании Брюс Кливер.

Бизнес
АЛРОСА оценила ущерб алмазной отрасли от фальшивок почти в $500 млн в год

АЛРОСА оценивала ущерб отрасли от развития нелегального рынка синтетических алмазов ювелирного качества в $450–480 млн ежегодно. Как говорил директор единой сбытовой организации АЛРОСА Евгений Агуреев, сейчас рынок синтезированных в лаборатории камней достигает 2–4 млн карат, из которых 80% продают нелегально, выдавая за натуральные. Это ежегодно приносит ущерб отрасли в 3% от всего оборота.

Трутнев заметил, что De Beers, развивая новое направление, удалось добиться сразу двух целей: выйти на перспективный рынок и защитить основной для себя рынок натуральных алмазов, внедрив маркировку своих искусственных камней. По версии вице-премьера, России и крупным производителям алмазов из Африки стоит перенять опыт конкурента и объединить усилия по принятию международных норм по маркировке искусственных камней.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: АЛРОСА, Юрий Трутнев
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АЛРОСА оценила ущерб алмазной отрасли от фальшивок почти в $500 млн в год
Бизнес
Трутнев поручил АЛРОСА изменить политику сбыта алмазов
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