Трутнев поручил АЛРОСА изменить политику сбыта алмазов

Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил компании АЛРОСА изменить политику сбыта алмазного сырья. Об этом сообщает ТАСС.

«Я считаю, что политика сбыта внутри страны и политика сбыта на экспорт сырых камней может быть разной. И считайте это уже поручением. В течение месяца, пожалуйста, доложите мне», — сказал Трутнев.

РБК направил запрос в компанию АЛРОСА.

В январе компания отчиталась о росте в 2018 году продаж на 6%, до $4,507 млрд. Общая стоимость реализованного в прошлом году алмазного сырья составила $4,412 млрд, бриллиантов — $95,3 млн.

Однако в июне АЛРОСА заявила, что реализовала в мае алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $266 млн, что ниже показателей аналогичного периода 2018 года ($288 млн). Всего в январе—мае 2019 года АЛРОСА продала алмазно-бриллиантовую продукцию на $1,589 млн, а в январе—мае 2018 года — $2,299 млрд.