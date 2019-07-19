Киев заявил о риске «дать козыри» России из-за дела «Татнефти»

В МИД Украины рассказали о рисках, которые несет неисполнение Украиной решения международного арбитража по делу «Татнефти». В 2014 году Украину обязали выплатить российской компании $144 млн

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Украина, не выполняя решение международного арбитража, присудившего ей выплатить российской «Татнефти» $144 млн, рискует «дать козыри» России для невыполнения похожих решений в отношении нее. Такое заявление в интервью ZN.ua сделала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, возглавляющая украинскую делегацию в международных судах Елена Зеркаль.

«Действительно, есть решение суда по «Татнефти». Но если учесть, что оно принималось в 2014 году, а сейчас уже 2019-й, то понятно, что когда-то оно должно быть исполнено. Возможно, нам неприятно его выполнять, но если мы будем этого избегать, то тем самым дадим козыри россиянам для невыполнения решения судов по инвестиционным спорам, инициированным украинскими компаниями.

Зеркаль предупредила, что невыплата по решению международного арбитража грозит также Киеву арестом финансовых инструментов, в частности, оплаты купонов по суверенным финансовым бумагам.

«Татнефть» подала в Международный коммерческий арбитражный суд в Париже, после того как лишилась доли в компании «Укртатнафта» в 2007 году. Суд в 2014 году удовлетворил иск российской компании и обязал украинскую сторону выплатить компенсацию в $144 млн. Киев попытался обжаловать решение, но безуспешно.