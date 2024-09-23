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«Вкусвилл» получил права на использование образов героев Чуковского

«Вкусвилл» получил права на использование образов героев Корнея Чуковского
«Вкусвилл» заключил сделку с внуком детского писателя и сможет использовать образы героев произведений Чуковского в рекламе и дизайне детских товаров. Также ему разрешено использовать отрывки из произведений автора
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Торговая сеть «Вкусвилл» заключила сделку с правнуком детского писателя Корнея Чуковского Дмитрием Чуковским для использования образов из его произведений в рекламе и дизайне продукции, пишет «Коммерсантъ». Для сети это первая подобная сделка.

«Вкусвилл» стал обладателем исключительных прав на произведения Чуковского и собирается использовать образы «Айболита», «Мойдодыра» и других героев в линейке детских товаров — сладостях, молочной продукции, косметических средствах и т.д. В сети сообщили, что создали свои изображения с персонажами. Кроме того, сделка позволяет компании использовать отрывки из произведений Чуковского.

Интересы наследника представляло литературное агентство ФТМ, также в сделке участвовала компания Polza Pro. Условия соглашения во «Вкусвилле» не раскрыли.

В российской детской литературе книги Чуковского являются одними из самых продаваемых.

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Фото:Александра Мудрац / ТАСС

В прошлом внучка писателя Елена Чуковская получала отчисления за использование компанией Procter & Gamble (P&G) образа умывальника-Мойдодыра на порошке «Миф». Договор между ними действовал с 1997-го по 2007 год, после чего между компанией и Чуковской произошла судебная тяжба по поводу авторских прав.

Чуковская просила суд запретить бездоговорное использование Мойдодыра, обязать P&G заключить новое соглашение об использовании авторских прав, за их нарушение она требовала возместить ущерб в $30 тыс. Но Басманный суд Москвы отклонил иск наследницы.

Юристы компании отмечали, что заключили договор с художником Анатолием Савченко, нарисовавшим Мойдодыра в виде умывальника, который используется на порошке «Миф». Чуковская настаивала, что изображение по всем признакам совпадает с образом Мойдодыра ее деда.

В 2013 году P&G зарегистрировала образ умывальника, использующегося в рекламе «Миф», в качестве товарного знака.

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«Вкусвилл» Корней Чуковский авторские права
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