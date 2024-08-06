«Благословение небожителей» и «К себе нежно» стали книжными бестселлерами

Из топ-50 самых продаваемых произведений большинство пришлось на художественную литературу и нон-фикшн, еще 12% — на детскую литературу. Читатели предпочитают бумажные книги электронным

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Российский книжный союз и операторы книжного рынка представили всероссийский книжный рейтинг — итоги продаж за первое полугодие 2024 года (есть у РБК).

Первое место заняла серия фэнтези-романов «Благословение небожителей» китайской писательницы Мосян Тунсю которая собрала 92 млн руб. Они сместила прежнего лидера — нон-фикшн Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» (34,3 млн руб.). На третьем месте вновь оказалась Мосян Тунсю с циклом «Система «Спаси-Себя-Сам» для Главного Злодея» (32,5 млн руб).

В топ-5 бестселлеров вошли также романы Анны Джейн «Твое сердце будет разбито» и «По осколкам твоего сердца», и нон-фикшн KARMALOGIC Алексея Ситникова.

Рейтинг был составлен Российским книжным союзом вместе с сетью «Читай-город — Буквоед», маркетплейсом Ozon, сервисами «Литрес» и MyBook. Каждый участник предоставил свой список из 50 наименований, данные из всех каналов суммировались, и исходя из итоговых сумм был сформирован общий топ-50. Учитывались результаты, полученные с помощью системы управления продажами на маркетплейсах на основе алгоритма сбора и анализа данных. Чтобы получить данные по моделям подписки MyBook и» Литрес», авторы поделили общую выручку за выбранный период на общее количество добавлений книг на полку за выбранный период, а результат умножили на количество добавлений каждой отдельно взятой книги.

В этом году на долю художественной литературы в топ-50 бестселлеров пришлось 44%, столько же — на нон-фикшн, еще 12% — на детскую литературу. Доля отечественных авторов выросла до 40% по сравнению с 23% в 2023 и 2022 годах.

Высоким спросом в первое полугодие 2024 года пользуются Young adult литература, комиксы и манга; благодаря экранизациям в рейтинг попали «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и «Слово пацана» Роберта Гараева.

Среди детских произведений наиболее популярными оказались «Гравити Фолз. Дневник 3» Роба Ренцетти и Алекса Хирша, «Гарри Поттер» Джоан Роулинг, «Для самых маленьких» Корнея Чуковского.

В списке аудиокниг лидирующие места заняли «Демон из Пустоши. Колдун Российской империи» Виктора Дашкевича, KARMALOGIC Алексея Ситникова, «Граф Аверин. Колдун Российской империи» Виктора Дашкевича, «Роман с самим собой» Татьяны Мужицкой и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. На зудожественную литературу в аудиоформате пришлось 70% топ-20 аудиокниг, остальное — на нон-фикшн.

Доля бумажных книг в топ-50 рейтинга составила 96%, значительную часть читатели покупали в книжных магазинах (53%), и на маркетплейсах (43%).