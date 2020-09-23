Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 76,35 (+0,08) Инвестиции, 12:47
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 89,25 (-0,23) Инвестиции, 12:47
Телеведущего Михаила Борисова похоронили на Востряковском кладбище Общество, 17:43 Минфин США ввел новые санкции против россиян Политика, 17:39 Samsung сообщил о деталях и цене Galaxy S20 FE Технологии и медиа, 17:39 Бесплатные деньги, заговор и манипуляции. Все о новом DeFi-скандале Крипто, 17:34 Эльман Пашаев заявил о желании баллотироваться в Госдуму в 2021 году Общество, 17:29 Черчесов оценил перенос матча со сборной Швеции в Москву Спорт, 17:29 «РуссНефть» отказалась от моратория на банкротство для выплаты дивидендов Бизнес, 17:26 Из-за пандемии инвестиции в российские стартапы сократились в 3 раза Технологии и медиа, 17:09 В московском районе Кузьминки загорелся строительный мусор Общество, 17:05 Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко уходом на пенсию Политика, 17:04 Путин присвоил разработчику ядерного оружия звание Героя Труда Общество, 17:02 В Германии разработали самую дорогую версию внедорожника Lada 4x4 Авто, 17:02 Ракетный комплекс Javelin не сработал на военных учениях на Украине Общество, 17:01 Бородюк покинул австрийский клуб через полтора месяца после назначения Спорт, 16:59
Антикризисные меры ,  
0 

«РуссНефть» отказалась от моратория на банкротство для выплаты дивидендов

«РуссНефть», крупнейшим акционером которой является семья Михаила Гуцериева, отказалась от моратория на возбуждение дел о банкротстве компании по заявлениям кредиторов. Это позволит ей выплатить дивиденды и реструктрировать долги
Русснефть RNFT ₽360,6 -1,53% Купить
ВТБ VTBR ₽0,0344 -0,68% Купить

«РуссНефть» отказалась от применения моратория на возбуждение дел о банкротстве компании по заявлениям кредиторов. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве в среду, 23 сентября.

Нефтяная компания, основным акционером которой является семья Михаила Гуцериева, в первом полугодии 2020 года пропустила два платежа на общую сумму $46 млн по кредиту ВТБ на $1,2 млрд, после этого агентство Fitch понизило ее рейтинг до преддефолтного, а Moody's присвоил ей статус «ограниченный дефолт».

Глава «РуссНефти» — РБК: «Отрасль находилась на пороге беды»
Бизнес
Евгений Толочек

Весной «РуссНефть» попала в список системообразующих предприятий. Этот статус защищает компанию, как и другие системообразующие предприятия, от введения процедуры банкротства до конца сентября, говорил ее президент Евгений Толочек в интервью РБК 17 сентября. Тогда же он отметил, что компания не будет обращаться за продлением моратория на банкротство, так как в этом «нет необходимости». «Сегодняшний уровень цен [на нефть] примерно в $40 [за баррель] позволяет компании спокойно работать, хотя и притормозил наше активное развитие», — отметил Толочек.

«РуссНефть» решила даже досрочно обратиться об отмене моратория, потому что он не только защищал компанию от банкротства, но и не давал ей право свободно распоряжаться своими средствами, сказал РБК источник, близкий к «РуссНефти». «Из-за моратория мы не можем выплачивать дивиденды, а также реструктурировать долги основным кредиторам компании», — добавил он.

Совет директоров компании в августе уже рекомендовал годовому собранию акционеров направить на дивиденды на привилегированные акции за 2019 год $60 млн. Собрание акционеров состоится в четверг, 24 сентября, эти дивиденды получат только ВТБ, владеющий 8,5% привилегированных акций, и «Траст» (еще около 17% привилегированных акций), на обыкновенные акции дивиденды не выплачиваются.

К тому же, «РуссНефть» находится в завершающей стадии переговоров о реструктуризации задолженности с ВТБ и катарским банком CQUR, которому ВТБ передал права на кредиты компании, говорил РБК Толочек. «Мы также обратились к кредитору с просьбой пересмотреть кредитное соглашение. Они пошли навстречу, и сегодня мы находимся практически на финальной стадии этих переговоров, все коммерческие условия нового договора согласованы, подпишем его в ближайшее время», - указывал топ-менеджер. По его словам, это существенно улучшит финансовое состояние «РуcсНефти» и снимет «напряженность» вокруг компании, которая сейчас наблюдается.

Читайте на РБК Pro
Джулиан Биркиншоу — РБК Pro: «Увольте сотрудников, играющих в политику» Как работать с пожилыми сотрудниками Доначисление налогов может закончиться тюрьмой. Как этого избежать Как руководителю найти время на отпуск

В законе о моратории на банкротства обнаружилась проблема с дивидендами
Экономика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

«РуссНефть» — седьмая по объему добычи нефтяная компания в России (по данным ЦДУ ТЭК), в 2019 году добыла 7 млн т. Нефтеперерабатывающего и заправочного бизнеса у компании нет. Ее месторождения расположены в Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири. Выручка «РуссНефти» в первом полугодии 2020 года составила 60 млрд руб., убыток — 17,4 млрд руб.

Автор
Тимофей Дзядко
«РуссНефть» дивиденды банкротство
Материалы по теме
Глава «РуссНефти» исключил банкротство компании
Бизнес
В «РуссНефти» рассказали о риске потери нефтяной отрасли России
Бизнес
Fitch оценило состояние «РуссНефти» как преддефолтное
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter