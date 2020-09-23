«РуссНефть» отказалась от моратория на банкротство для выплаты дивидендов

«РуссНефть», крупнейшим акционером которой является семья Михаила Гуцериева, отказалась от моратория на возбуждение дел о банкротстве компании по заявлениям кредиторов. Это позволит ей выплатить дивиденды и реструктрировать долги

«РуссНефть» отказалась от применения моратория на возбуждение дел о банкротстве компании по заявлениям кредиторов. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве в среду, 23 сентября.

Нефтяная компания, основным акционером которой является семья Михаила Гуцериева, в первом полугодии 2020 года пропустила два платежа на общую сумму $46 млн по кредиту ВТБ на $1,2 млрд, после этого агентство Fitch понизило ее рейтинг до преддефолтного, а Moody's присвоил ей статус «ограниченный дефолт».

Весной «РуссНефть» попала в список системообразующих предприятий. Этот статус защищает компанию, как и другие системообразующие предприятия, от введения процедуры банкротства до конца сентября, говорил ее президент Евгений Толочек в интервью РБК 17 сентября. Тогда же он отметил, что компания не будет обращаться за продлением моратория на банкротство, так как в этом «нет необходимости». «Сегодняшний уровень цен [на нефть] примерно в $40 [за баррель] позволяет компании спокойно работать, хотя и притормозил наше активное развитие», — отметил Толочек.

«РуссНефть» решила даже досрочно обратиться об отмене моратория, потому что он не только защищал компанию от банкротства, но и не давал ей право свободно распоряжаться своими средствами, сказал РБК источник, близкий к «РуссНефти». «Из-за моратория мы не можем выплачивать дивиденды, а также реструктурировать долги основным кредиторам компании», — добавил он.

Совет директоров компании в августе уже рекомендовал годовому собранию акционеров направить на дивиденды на привилегированные акции за 2019 год $60 млн. Собрание акционеров состоится в четверг, 24 сентября, эти дивиденды получат только ВТБ, владеющий 8,5% привилегированных акций, и «Траст» (еще около 17% привилегированных акций), на обыкновенные акции дивиденды не выплачиваются.

К тому же, «РуссНефть» находится в завершающей стадии переговоров о реструктуризации задолженности с ВТБ и катарским банком CQUR, которому ВТБ передал права на кредиты компании, говорил РБК Толочек. «Мы также обратились к кредитору с просьбой пересмотреть кредитное соглашение. Они пошли навстречу, и сегодня мы находимся практически на финальной стадии этих переговоров, все коммерческие условия нового договора согласованы, подпишем его в ближайшее время», - указывал топ-менеджер. По его словам, это существенно улучшит финансовое состояние «РуcсНефти» и снимет «напряженность» вокруг компании, которая сейчас наблюдается.

«РуссНефть» — седьмая по объему добычи нефтяная компания в России (по данным ЦДУ ТЭК), в 2019 году добыла 7 млн т. Нефтеперерабатывающего и заправочного бизнеса у компании нет. Ее месторождения расположены в Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири. Выручка «РуссНефти» в первом полугодии 2020 года составила 60 млрд руб., убыток — 17,4 млрд руб.