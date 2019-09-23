Минпромторг отменил итоги конкурса на разработку новых «кукурузников»

Результаты конкурса на создание универсального самолета малой авиации, в котором победил Уральский завод гражданской авиации, отменены по жалобе компании «Байкал-Инжиниринг». Виноватым в возвращении заявки та считает Сбербанк

Самолет Ан-2 (Фото: Александр Артеменков / ТАСС)

Минпромторг отменил результаты конкурса по определению разработчика легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2, он же «кукурузник». Об этом свидетельствует извещение об отмене протокола подведения итогов конкурса, опубликованное на сайте госзакупок.

Указывается, что основанием для отмены стало предписание контролирующего органа — Федеральной антимонопольной службы (ФАС). «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа)», — сообщается на сайте.

Соответствующую жалобу подало ООО «Байкал-Инжиниринг». Компания утверждает, что подала заявку на конкурс, объявленный Минпромторгом, однако та была возвращена, поскольку Сбербанк не перечислил на специально открытый счет, необходимый для участия в конкурсе, необходимую сумму с других счетов ООО.

«Байкал-Инжиниринг» сочла возвращение заявки необоснованным. В жалобе компании утверждается: ПАО «Сбербанк» не перевело на счет 68 коп.