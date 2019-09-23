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Минпромторг отменил итоги конкурса на разработку новых «кукурузников»
Результаты конкурса на создание универсального самолета малой авиации, в котором победил Уральский завод гражданской авиации, отменены по жалобе компании «Байкал-Инжиниринг». Виноватым в возвращении заявки та считает Сбербанк
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Самолет Ан-2 (Фото: Александр Артеменков / ТАСС)

Минпромторг отменил результаты конкурса по определению разработчика легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2, он же «кукурузник». Об этом свидетельствует извещение об отмене протокола подведения итогов конкурса, опубликованное на сайте госзакупок.

Указывается, что основанием для отмены стало предписание контролирующего органа — Федеральной антимонопольной службы (ФАС). «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа)», — сообщается на сайте.

Соответствующую жалобу подало ООО «Байкал-Инжиниринг». Компания утверждает, что подала заявку на конкурс, объявленный Минпромторгом, однако та была возвращена, поскольку Сбербанк не перечислил на специально открытый счет, необходимый для участия в конкурсе, необходимую сумму с других счетов ООО.

«Байкал-Инжиниринг» сочла возвращение заявки необоснованным. В жалобе компании утверждается: ПАО «Сбербанк» не перевело на счет 68 коп.

Экономика
В Минпромторге назвали подробности создания самолета для замены Ан-2

Минпромторг объявил открытый конкурс на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках проекта по созданию легкого многоцелевого самолета для местных воздушных линий (шифр «ЛМС») в августе. Согласно протоколу проведения конкурса, разработчиком был выбран Уральский завод гражданской авиации (УЗГА).

В августе Минпромторг анонсировал создание нового регионального самолета вместо «кукурузника». Изначально планировалось, что Ан-2 будет заменен самолетом ТВС-2ТДС «Байкал», разработанный Сибирским НИИ авиации. Однако ведомство пояснило, что ТВС-2ДВС — это экспериментальный образец, созданный для отработки новых технологий, и «с учетом технического задела», полученного при создании этой машины, создается новый серийный самолет.

Первый Ан-2 был выпущен в СССР в августе 1947 года, всего произведено около 18 тыс. этих бипланов, многие из них эксплуатируются более 40 лет.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Ан-2, конкурс, Минпромторг, Сбербанк
Материалы по теме
Минпромторг выбрал название для замены кукурузника Ан-2
Экономика
В Минпромторге назвали подробности создания самолета для замены Ан-2
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