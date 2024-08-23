Azimut Hotels станет владельцем отеля Ibis в центре Казани

Azimut Hotels покупает отель в центре Казани, который сейчас работает под брендом Ibis. Сеть будет управлять этой гостиницей вместо французского оператора Accor, а ее покупка, по оценкам экспертов, может обойтись в 1,5 млрд руб.

Фото: accor.com

Сеть Azimut Hotels договорилась о приобретении трехзвездочной гостиницы Ibis Kazan, расположенной на Право-Булачной улице в центре Казани. Об этом РБК рассказали два консультанта, работавшие с этим активом. По их словам, сейчас объект работает под одним из брендов французского гостиничного оператора Accor, но после закрытия сделки перейдет под управление Azimut Hotels. Источник, близкий к сети, также говорит, что компания намерена обновить номерной фонд и повысить категорию гостиницы до четырех звезд.

Представитель Azimut Hotels сообщил РБК, что в компании не комментируют сделки и намерения до их завершения.

Сам отель общей площадью 5,9 тыс. кв. м включает в себя 155 номеров. Он начал работать в июне 2009 года, а в церемонии его открытия принимали участие глава Татарстана Рустам Минниханов и занимавший на тот момент пост чрезвычайного и полномочного посла Франции в России Жан де Глиниасти. Портал «Татар-информ» тогда сообщал, что заказчиком и инвестором проекта стала компания Kesco, которая и выбрала оператором французскую Accor. Строительство и обустройство гостиницы обошлось ей в 520 млн руб. Помимо номеров в отеле также есть ресторан, бар, три конференц-зала и рабочая зона.

Azimut Hotels — крупнейшая в России гостиничная сеть. Сейчас в нее входит свыше 65 отелей и санаториев в более чем 45 городах — всего около 11 тыс. номеров. В портфеле компании, к примеру, Metropol в Москве и «Metropol Гранд Отель» в Геленджике, «Azimut City Отель Смоленская», «Azimut City Отель Олимпик» и другие. Владелец компании — бизнесмен Александр Клячин.

В последнее время сеть довольно активна на гостиничном рынке, напоминают консультанты. Так, Azimut Hotels хочет запустить новую сеть пятизвездочных отелей Libra, писал «Коммерсантъ». Один из объектов, например, откроется в Нижнем Новгороде. Сеть также договаривается с госкорпорацией ВЭБ.РФ о приобретении у нее четырехзвездочного курортного комплекса «Золотое кольцо» в Переславле-Залесском, сообщали «Ведомости». Она также стала владельцем пансионата «Чегет» в Приэльбрусье. В его реконструкцию сеть хочет вложить порядка 500 млн руб.

Покупка отеля в Казани может обойтись Azimut Hotels в 1,5 млрд руб., подсчитал старший консультант отдела исследований рынка CORE.XP Евгений Томилов. Интерес к его приобретению опрошенные РБК эксперты связывают с несколькими факторами. Партнер и региональный директор департамента консалтинга и аналитики NF Group Ольга Широкова напоминает, что он расположен в центре города, рядом с Кремлем, улицей Баумана и озером Нижний Кабан. К тому же, объект представляет собой современное здание и не требует дополнительных инвестиций в реконструкцию или реконцепцию, добавляет Томилов.

Татарстан сейчас — один из лидеров среди регионов России по туризму, говорит Широкова. В 2023 году республику посетило 4 млн туристов (+11% год к году), указывает она. По предварительным данным, в этом году турпоток вырастет еще примерно на 10-15%, добавляет Томилов. Во многом это связано с проведением в Казани международных мероприятий, в числе которых — «Россия — исламский мир: KazanForum», архитектурно-строительный форум Казаныш, «Игры будущего» и «Спортивные игры БРИКС», объясняет он.

В прошлом году среднегодовая загрузка отелей города составляла около 65%, а в пиковый сезон доходила до 85%, отмечает Томилин. На сегодняшний день наиболее качественное предложение Казани представлено пятью гостиницами (699 номеров), а именно Courtyard by Marriott Kazan Kremlin, DoubleTree by Hilton Kazan City Center, Ibis Kazan Centre, Cosmos Kazan Hotel и Ramada Kazan City Center, поясняет руководитель стратегического консалтинга Nikoliers Олег Германенко. Также в городе представлены гостиницы некоторых российских сетевых операторов (676 номеров), такие как Korston Royal Kazan, АМАКС Сафар-отель Казань и Kravt Kazan Airport, резюмирует он.