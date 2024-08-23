ЦЦИ: Скидка на Urals в российских портах снизилась до минимума с осени 2023 года

Скидка на Urals в российских портах снизилась до минимума за год

Скидка на Urals в российских портах снизилась до минимума с осени 2023 года. Это произошло на фоне роста нефтепереработки и сокращения экспорта нефти в рамках участия России в сделке ОПЕК+

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Скидка на нефть марки Urals в российских портах сократилась до минимального показателя с сентября 2023 года, следует из данных Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которыми ознакомился РБК. Также снижается и дисконт на марку ESPO (ВСТО).

По данным на 23 августа, скидка на Urals к бенчмарку Platts Dated Brent на базисе FOB Приморск (то есть в порту отгрузки) составила $12 за баррель, также и на FOB Новороссийск — $12 за барр. Неделей ранее показатели находились на отметках $12,1 и $12,3 за барр. соответственно. На таком уровне дисконты на Urals в последний раз были в сентябре 2023 года, а в декабре 2023-го — январе 2024-го достигали более $18 за барр. При этом, по данным ЦЦИ, в некоторых случаях участники рынка сообщают о скидке в размере $11,5 за барр. Urals в порту Приморска.

Дисконт на ESPO на базисе FOB Козьмино также уменьшается — до $3,9 за барр. с $4,1 неделей ранее.

Снижению скидок на Urals способствует сокращение экспорта, считают в ЦЦИ. Кроме того, снизить дисконты на российскую нефть и смягчить влияние санкционных ограничений помогает «увеличение доли «теневого флота» в перевозках российской нефти».

По оценкам экспертов организации, за период с 12 по 18 августа поставки российской нефти и газового конденсата по морю сократились на 11% по сравнению с предыдущей неделей и составил 2,93 млн барр./сутки. «Спад экспорта связан с более строгим выполнением соглашения ОПЕК+, увеличением переработки на российских НПЗ и сокращением поставок с Сахалина (из-за планового ремонта. — РБК)», — поясняется в обзоре компании.

Снижение экспорта российской нефти наблюдается уже третью неделю подряд, отмечают в ЦЦИ. Россия в настоящий момент выходит на целевой уровень добычи в рамках сделки ОПЕК+ и планирует компенсировать перепроизводство, образовавшееся с апреля согласно утвержденному с альянсом графику. Так, в августе министерство энергетики сообщало, что добыча нефти в России в июле сократилась, но превысила целевые показатели на 67 тыс. барр./сут. «из-за разовых проблем с графиком поставок». При этом «уровни в августе и сентябре должны это исправить», отмечали в ведомстве.

Что касается объема нефтепереработки, то в первой половине августа он вырос на 2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого месяца, отмечают в ЦЦИ. Таким образом, при сохранении текущих темпов переработка нефти в России может достичь максимума с июля 2023 года, полагают эксперты.

Дисконт на FOB складывается из стоимости морской транспортировки (фрахта) нефти и скидки на базисе CIF, то есть в порту прибытия (Индия или Китай), поясняет старший эксперт экономического департамента Института энергетики и финансов (ИЭФ) Михаил Журавлев. В свою очередь, дисконт на CIF состоит из скидки за качество нефти (Urals — сернистая нефть) и скидки за политические риски. К примеру, в текущий дисконт на FOB Приморск заложена стоимость фрахта до Индии в размере $6,3 за барр., скидки за качество и политические риски — $3-5 за барр. и остальное, например, расходы на конвертацию валюты и маржа трейдеров — до $3 за барр., оценивает он.

По мнению Журавлева, текущие дисконты в российских портах находятся вблизи возможных в 2024 году минимумов. «Август традиционно считается «мертвым сезоном» для фрахта, поэтому стоимость морской транспортировки находится на минимуме. Например, фрахт танкером Aframax (100 тыс. т) из Балтики до Западной Индии на текущий момент составляет $6,3 за барр., до Северного Китая — $8,8 за барр. Низкие ставки фрахта связаны с сезонными ростом внутренней переработки в России и падением экспорта нефти. Плюсом накладываются ограничения на добычу нефти ОПЕК+», — поясняет эксперт.

Однако уже в сентябре — начале октября ожидается рост ставок фрахта, связанный с плановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих предприятиях. Доступный для экспорта объем нефти в этот период вырастет. Так, до конца года ставки фрахта могут увеличиться на $4-6 за барр., поэтому на аналогичное значение увеличится и дисконт на FOB — до $16-18 за барр., подсчитывает Журавлев.

«Более того, угроза мировой рецессии и падение мировых цен на нефть сигнализируют о замедлении глобального спроса на сырье. В подобных условиях российским нефтяным компаниям, вероятно, придется увеличивать скидку на CIF, что увеличит дисконт и на FOB», — считает он.

Однако в целом дисконты на CIF продолжат находиться в диапазоне $3-7 барр., считает эксперт. По его мнению, динамика дисконтов на FOB никак не отражается на скидке CIF, но влияет на маржу экспортеров, снижая ее при росте.