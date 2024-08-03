Bloomberg узнал о падении экспорта нефти Urals до минимума за 19 месяцев

Морской экспорт нефти Urals из России в июле упал до 1,8 млн барр. в сутки по сравнению с 2,2 млн барр. месяцем ранее. Поставки снизились из Бразилии и Катара, что удалось компенсировать за счет экспорта из Саудовской Аравии и США

Нефтеналивной терминал в Новороссийском морском торговом порту (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Морской экспорт российской сырой нефти марки Urals из портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск в июле сократился почти до 1,8 млн барр. в день, что стало минимумом за 19 месяцев, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты. В июне, по оценке агентства, показатель составил 2,2 млн барр. в сутки.

Экспорт нефти сорта ESPO (ВСТО) составил 1,1 млн барр. в сутки (примерно столько же в июне), а сорта Arctic Oil (Arco) — 353 тыс. барр. (месяцем ранее — 355 тыс.).

По данным аналитической компании Kpler на конец июля, среднесуточный показатель отгрузок нефти ESPO из дальневосточного порта Козьмино достиг 945 тыс. барр. в сутки, что на 10% выше уровня июня и на 7,6% — июля 2023 года. Основная доля экспорта пришлась на Китай, занявший 83% в общем показателе.

Мировые поставки нефти в прошлом месяце сократились примерно на 586 тыс. барр. в сутки, пишет Bloomberg. Снижение зафиксировали не только в России, но и в Бразилии, Венесуэле и Катаре. Его удалось частично компенсировать за счет увеличения экспорта из Саудовской Аравии (5,8 млн барр.) и США (4,4 млн). Ирак экспортировал 3,4 млн, столько же — страны Западной Африки.

Общий объем экспорта в Китай снизился более чем на 1,4 млн барр. в день, что стало самым серьезным падением за год. Согласно таблице, составленной Bloomberg, основными поставщиками в эту страну в июле были Ирак, Саудовская Аравия и Россия. По оценке LSEG Oil Research, импорт сырой нефти в Азию в июле упал до самого низкого уровня за два года из-за слабого спроса в Китае и Индии.

Вице-премьер Александр Новак говорил, что добыча нефти в России по итогам 2024 года составит около 505–515 млн т. По его словам, в январе—апреле на дружественные страны пришлось 95% объема экспорта.