В «Сбере» сообщили о выкупе Utair лизинговых самолетов после санкций

Авиакомпания Utair после введения западных санкций выкупила у «СберЛизинга» самолеты, сообщил РБК зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Со стороны Utair не было запросов о пересмотре условий кредитов, график погашения соблюдается. После введения западных санкций Utair выкупил все предметы лизинга у «СберЛизинга» и закрыл свои лизинговые обязательства перед «Сбером», — сказал Попов. Он уточнил ТАСС, что выкуплены все самолеты и большая часть вертолетного парка.

В «Сберлизе» отказались от комментариев, представитель Utair не ответил на запрос РБК.

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