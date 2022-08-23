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В «Сбере» сообщили о выкупе Utair лизинговых самолетов после санкций

Зампред «Сбера» Попов: Utair выкупила у «СберЛизинга» самолеты после санкций

Авиакомпания Utair после введения западных санкций выкупила у «СберЛизинга» самолеты, сообщил РБК зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Со стороны Utair не было запросов о пересмотре условий кредитов, график погашения соблюдается. После введения западных санкций Utair выкупил все предметы лизинга у «СберЛизинга» и закрыл свои лизинговые обязательства перед «Сбером», — сказал Попов. Он уточнил ТАСС, что выкуплены все самолеты и большая часть вертолетного парка.

В «Сберлизе» отказались от комментариев, представитель Utair не ответил на запрос РБК.

Utair заявила о регистрации в российском реестре 50 самолетов из 59
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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Материал дополняется.

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«Сбербанк Лизинг» Сбербанк Utair самолеты
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