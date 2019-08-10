Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Каждый час лидер рейтинга — семейство Уолтон, контролирующее сеть супермаркетов Walmart, — в прошлом году становился богаче на $4 млн, выяснили эксперты агентства

Семейство Уолтон (Фото: April L. Brown / AP)

Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Как и в прошлом году, лидером стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Состояние семьи агентство оценивает в $190,5 млрд. Семейная холдинговая компания Walton Enterprises владеет 50% акций сети супермаркетов.

Как подсчитали эксперты Bloomberg, за минувшие 12 месяцев состояние семьи Уолтон увеличивалось на $70 тыс. в минуту, на $4 млн в час и на $100 млн в день. В общей сложности за прошедший год состояние семьи Уолтон выросло на $39 млрд.

Вторую строчку в рейтинге заняли наследники Фрэнка Марса, основавшего в начале XX века кондитерскую компанию Mars, ставшую с годами одним из крупнейших игроков на мировом рынке сладостей. До сих пор компания Mars Inc. полностью принадлежит семье. Ее состояние, по данным Bloomberg, за год выросло на $37 млрд, достигнув $126,5 млрд.

Третья строчка в этом году досталась Чарльзу и Дэвиду Кохам, двум сыновьям Фреда Коха, который в 1940 году основал компанию, превратившуюся спустя 40 лет в американскую корпорацию Koch Industries. Состояние Кохов, по подсчетам Bloomberg, увеличилось за год на $25 млрд и теперь составляет $125 млрд. В прошлогоднем рейтинге Кохи занимали вторую строчку.