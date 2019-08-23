Глава американского ретейлера уволился после романа с Марией Бутиной

Основатель компании Overstock решил уйти из компании после того, как стало известно о его романтических отношениях с россиянкой Марией Бутиной, которая отбывает тюремный срок в США за работу иностранным агентом

Основатель Overstock Патрик Бирн (Фото: George Frey / AP)

Основатель американского онлайн-ретейлера Overstock Патрик Бирн подал в отставку с поста исполнительного директора на фоне обнародования информации о том, что он общался и впоследствии вступил в романтические отношения с россиянкой Марией Бутиной, которую в апреле приговорили к тюремному заключению за работу иноагентом. Об этом пишет The New York Times.

В письме, которое было адресовано акционерам компании, Бирн объяснил свое решением тем, что его присутствие у руля Overstock может негативно повлиять на деятельность ретейлера и осложнить все виды деловых отношений. «Я в досадном положении из-за необходимости разорвать деловые отношения с Overstock, как в качестве главы компании, так и члена совета директоров», — отмечается в письме.

На прошлой неделе пресс-служба Overstock опубликовала заявление, в котором говорилось о связях Бирна с Бутиной в период с 2015 по 2018 годы. Оно последовало в след за публикацией журналистки Сары Картер, в которой утверждалось, что Бирн помогал сотрудникам правоохранительных органов в расследовании якобы вмешательства России в президентские выборы 2016-го года.

После этого сам Бирн дал интервью, в котором подтвердил эту информацию, а также сказал, что он «все еще очень любит» Бутину. В свою очередь, адвокат россиянки Роберт Дрисколл подтвердил, что между его клиентом и Бирном были романтические отношения.