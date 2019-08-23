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Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
Allergan $190 (+18,25%) прогноз Guggenheim Partners к 11.03.20
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Глава американского ретейлера уволился после романа с Марией Бутиной
Основатель компании Overstock решил уйти из компании после того, как стало известно о его романтических отношениях с россиянкой Марией Бутиной, которая отбывает тюремный срок в США за работу иностранным агентом
Основатель Overstock Патрик Бирн (Фото: George Frey / AP)

Основатель американского онлайн-ретейлера Overstock Патрик Бирн подал в отставку с поста исполнительного директора на фоне обнародования информации о том, что он общался и впоследствии вступил в романтические отношения с россиянкой Марией Бутиной, которую в апреле приговорили к тюремному заключению за работу иноагентом. Об этом пишет The New York Times.

В письме, которое было адресовано акционерам компании, Бирн объяснил свое решением тем, что его присутствие у руля Overstock может негативно повлиять на деятельность ретейлера и осложнить все виды деловых отношений. «Я в досадном положении из-за необходимости разорвать деловые отношения с Overstock, как в качестве главы компании, так и члена совета директоров», — отмечается в письме.

Политика
Бутина подала апелляцию на приговор

На прошлой неделе пресс-служба Overstock опубликовала заявление, в котором говорилось о связях Бирна с Бутиной в период с 2015 по 2018 годы. Оно последовало в след за публикацией журналистки Сары Картер, в которой утверждалось, что Бирн помогал сотрудникам правоохранительных органов в расследовании якобы вмешательства России в президентские выборы 2016-го года.

После этого сам Бирн дал интервью, в котором подтвердил эту информацию, а также сказал, что он «все еще очень любит» Бутину. В свою очередь, адвокат россиянки Роберт Дрисколл подтвердил, что между его клиентом и Бирном были романтические отношения.

Как отмечает NYT, Бутина и Бирн познакомились в июле 2015-го года на либертарианской конференции в Лас-Вегасе. Впоследствии между ними завязался роман. При этом, как рассказал Бирн на допросе ФБР, во время их романтических свиданий Бутина все чаще затрагивала тему возможности встретиться с кандидатами в президенты США, в частности, Хиллари Клинтон, Дональдом Трампом, сенаторами Тедом Крузом и Марко Рубио. Это, по словам Бирна, насторожило его.

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Рябков исключил обмен Уилана на Бутину из-за отсутствия приговора

Марию Бутину, которая находилась в США по студенческой визе, задержали в июле 2018 года. Ее обвинили в сговоре с целью работы иноагентом без лицензии, а также в реальной работе иноагентом с 2015 года. В декабре 2018 года Бутина заключила сделку со следствием и признала вину по одному из пунктов обвинения. Она признала, что участвовала в заговоре против США, действовала как незарегистрированный агент правительства и пыталась войти в доверие к лидерам Национальной стрелковой ассоциации.

26 апреля 2019 года ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы. В срок лишения свободы было зачтено время, которое она провела под стражей в ожидании приговора (почти девять месяцев). В июне Бутиной сократили срок наказания на десять дней. Изначально россиянка должна была выйти на свободу 5 ноября. Теперь датой ее освобождения значится 25 октября.

Теги: ретейлер, увольнение, иностранный агент
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