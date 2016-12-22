СМИ узнали о проблемах у крупного агентства по продаже авиабилетов

Онлайн-агентство по продаже авиабилетов Sindbad приостановило работу, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Компанию отключили от системы платежей за авиаперевозки, заявили в Aviasales

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Компания Sindbad, которая продавала авиабилеты онлайн, допустила задержку в перечислении средств за авиаперевозки, а 23 августа перестала отвечать на поисковые запросы Aviasales, указывает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Это вызвало автоматическое отключение агентства от системы взаиморасчетов по продажам авиаперевозок международной организации гражданской авиации IATA, заявил представитель Aviasales Янис Дзенис. Отключение произошло по стандартной процедуре, уточнил он.

Сайт агентства не работает, на нем размещены только номера телефонов службы поддержки для клиентов. В то же время оператор сервиса заявил изданию, что сайт столкнулся с «техническими проблемами» и заработает «сегодня-завтра».

Источник газеты, близкий к IATA (международной организации гражданской авиации), указал, что если компания отключается от системы, то «речь идет об очень существенных суммах, которые агент должен авиакомпаниям». По его словам, Sindbad допустила задержку в переводе средств.

Источники «Коммерсанта» указали, что купившим через Sindbad билеты рекомендуется проверить их на сайте авиакомпании и убедиться, что они выписаны. По словам генерального директора Travelata Алексея Зарецкого, «если агентство, у которого турист купил билет, не успело оплатить его авиакомпании, деньги этому туристу никто не вернет».

Sindbad входит в пятерку крупнейших российских онлайн-агентств по продажам билетов: В рейтинге транспортной клиринговой палаты он занимает четвёртое место по объёму продаж воздушных перевозок. Продажи билетов Sindbad осуществляет в основном через метапоисковики: 74% трафика идёт из метапоисковиков (Skyscanner, Aviasales, Яндекс.Авиабилеты), говорит источник РБК на рынке. Летом Sindbad мог продавать до 70 тыс. билетов в месяц, уточняет собеседник РБК.

В начале июля стало известно, что туроператор «Натали Турс» аннулировал все оплаченные туры. 29 июня, «Натали Турс» объявила об отмене всех чартерных программ на зарубежные курорты. Президент туроператора сначала ​объяснил отказ от чартеров их низкими финансовыми показателями, но позже признал, что это была вынужденная мера, после того как принимающая компания в Испании World2Meet «из-за финансовых разногласий» прекратила сотрудничество с «Натали Турс».

Аннуляция тура со стороны туроператора является неисполнением его обязательства и, как следствие, страховым случаем.