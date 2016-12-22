СМИ узнали объем расходов на единую систему маркировки товаров

Инвестор вложит в создание единой системы цифровой маркировки 205 млрд руб. и планирует заработать на потребителях и производителях товаров

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Расходы на создание единой системы цифровой маркировки товаров составят 205,7 млрд руб., пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источника, близкого к оператору системы, и двух федеральных чиновников.

Оператор системы Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) на 50% принадлежит USM Holdings Алишера Усманова, еще по 25% у госкорпорации «Ростех» и управляющего партнера Almaz Capital Partners Александра Галицкого.

Государство не будет вкладывать собственные средства в проект, а инвестор планирует отбить расходы за счет производителей и потребителей. ЦРПТ будет брать 50 коп. без учета НДС за каждую единицу маркированного товара. Исключением станут только жизненного необходимые лекарства дешевле 20 руб., их маркировка будет бесплатной.

Предполагается, что 205,7 млрд руб. будут потрачены за 15 лет, 68 млрд руб. из них — капитальные затраты, 137,7 млрд руб. — операционные. При этом инвестор планирует выйти на окупаемость за семь лет (при доходности 16%).

Государство предоставит оператору исключительные права на информационную систему маркировки, созданную ФНС.

Представитель Минпромторга сообщил газете, что частный партнер возьмет на себя все расходы и риски создания системы, а государство обеспечит своевременное принятие всех документов. Он добавил, что министерство направило в правительство основные условия соглашения.

Одной из основных статей расхода инвестора станет закупка оборудования для регистрации выпуска маркируемых товаров. Производит такое оборудование «Трекмарк» — предприятие ЦРПТ, РФПИ и швейцарской SICPA. Бесплатное такие регистраторы получат производители товаров, которые ждет маркировка, медучреждения и аптеки.

С 2016 года маркируются изделия из меха, в 2017 году стартовала добровольная маркировка лекарств. Под контроль ЦРПТ перейдет все группы товаров до 2024 года.