«Росатом» объяснил задержку зарплат и протесты на стройке АЭС в Турции

«Росатом» прокомментировал протест рабочих на стройке АЭС «Аккую» в Турции. В госкорпорации объяснили ситуацию блокировкой средств и действиями недружественных стран

На стройке турецкой АЭС «Аккую» в среду, 23 июля, прошла акция протеста сотрудников одной из субподрядных организаций из-за задержки заработной платы. Подрядчики договорились провести встречи рабочих с руководством субподрядчика для урегулирования ситуации, сообщили РБК в пресс-службе «Росатома».

В компании отметили, что причиной задержек выплат «послужили действия недружественных стран», которые конкурируют с российскими проектами атомной отрасли. В частности, речь идет о блокировке «существенного объема средств вследствие влияния третьих сторон».

Накануне в нескольких российских и казахстанских телеграм-каналах появились видеозаписи со стройплощадки, на которых рабочие перекрывают дорогу транспорту. На кадрах видны стычки и драки, утверждалось, что рабочие протестуют из-за невыплаченной зарплаты за несколько месяцев.

Компания «Аккую нуклеар» (дочернее предприятие «Росатома», реализующее проект строительства станции) находится в тесном взаимодействии с основными подрядными организациями и предпринимает необходимые меры в рамках своих полномочий для разрешения ситуации. «Мы все оказались заложниками поведения недружественных стран, которые сомнительными методами ведут недобросовестную конкуренцию с передовыми проектами российских атомщиков», — сообщили РБК в «Росатоме».

В компании заверили, что реализация проекта продолжается: на площадке ведутся работы на объектах четырех энергоблоков, вспомогательных зданий и сооружений атомной электростанции. Основные ресурсы сосредоточены на объектах первого пускового комплекса.

Вместе с тем ведется поиск решения вопросов для обеспечения бесперебойного финансирования проекта, которые возникли в том числе в результате блокировки «существенного объема средств вследствие влияния третьих сторон». Вместе с турецкой стороной «Росатом» работает над возможными решениями и «скорейшим возвращением ситуации в конструктивное русло».

О проекте «Росатома» в Турции

АЭС «Аккую» возводится на южном побережье Турции в провинции Мерсин. Проект включает в себя строительство и запуск четырех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого блока составит 1200 МВт, общая мощность АЭС — 4800 МВт.

Сроки пуска первого реактора АЭС несколько раз откладывали, «Росатом» отмечал, что реализации проекта мешают западные санкции. Прошлой осенью вице-премьер Александр Новак заявил, что немецкая Siemens не поставила значимое для станции оборудование, его закупили в дружественных странах. В связи с этим Россия и Турция пересмотрели график работ. Председатель совета директоров «Аккую нуклеар» Антон Дедусенко отмечал, что первый блок станции проходит испытания и начнет подавать электроэнергию в 2026 году.

В начале июля Bloomberg сообщал, что «Росатом» ведет переговоры с потенциальными партнерами, в том числе с турецкими компаниями, о продаже 49% акций строящейся АЭС. Возможность продажи предусмотрена межправительственным соглашением от 2010 года. В предыдущий раз «Росатом» пытался продать 49-процентную долю в АЭС «Аккую» в 2018 году. Тогда от сделки отказался консорциум турецких компаний Cengiz Holding AS, Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret AS и Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret AS, заявив, что стороны не смогли достичь соглашения по коммерческим условиям.