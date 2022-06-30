В меню кафе саммита НАТО «русский салат» переименовали в «традиционный»

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«Русский салат» переименовали в «традиционный» в меню кафе выставочного комплекса IFEMA в Мадриде, где проходит саммит НАТО, сообщили агентство Europa Press и газета Guardian.

«Русским салатом» в Испании называют вариации на тему салата оливье. Как пишет Europa Press, хоть блюдо в кафе и переименовали, но его цена и состав остались прежними.

Такое решение в кафе приняли после того, как первоначальное название вызвало шутливые комментарии ряда журналистов, освещающих саммит НАТО в Мадриде.

Мероприятие проходит с 28 по 30 июня на фоне усиления напряженности между Россией и альянсом. В частности, на этом саммите военно-политический блок определил страну как «главную угрозу безопасности». А Россия неоднократно выступала против расширения НАТО и усиления присутствия альянса на восточном фланге.