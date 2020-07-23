СМИ узнали о планах владельцев группы «Шоколадница» поделить активы

Акционеры «Шоколадницы» поделят принадлежащие активы на три блока. В первый войдут одноименные кафе, «Кофе Хаус» и «Ваби Саби», во второй — точки KFC, Pizza Hut и Panda Express, в третий — ArenaFoodsCatering, пишет «Коммерсантъ»

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Владельцы группы компаний «Шоколадница», которая включает в себя сеть одноименных кафе, «Кофе Хаус», «Ваби Саби», точки KFC, Pizza Hut и Panda Express (развиваются по франшизе) и компанию ArenaFoodsCatering, собираются разделить активы. Об этом со ссылкой на источник на рынке и собеседника, знакомого с бизнесом группы, сообщает «Коммерсантъ». Информацию газете также подтвердили два консультанта по недвижимости.

По данным «Коммерсанта», Александр Колобов и Симан Поваренкин поделят активы по блокам. В первый войдут собственные заведения «Шоколадницы», «Кофе Хауса» и «Ваби Саби», во второй — развиваемые по франшизе точки KFC, Pizza Hut и Panda Express, в третий — ArenaFoodsCatering. Эта компания, в частности, занималась организацией питания на стадионах во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Других подробностей издание не приводит.

История «Шоколадницы» началась в 2000 году, первое кафе на Большой Якиманке в Москве открыл Григорий Колобов. Позже бизнес перешел его сыну, Александру Колобову. В 2015 году он продал 40% акций «Шоколадницы» инвестиционной компании Acmero Capital, принадлежащей золотопромышленнику Симану Поваренкину. Участники рынка утверждали, что у семьи Колобова тогда оставались 60%, представлять ее стала кипрская Sunshade Business.

В 2018 году, как писал РБК, состав акционеров поменялся: российские юрлица принадлежат кипрской Kalazaco Ltd, а ее владельцами являются три другие кипрские компании: Sunshade Business (доля — чуть больше 50%), Acmero (40%) и Quortia (9,97%). Последняя принадлежит супругам Нели и Леониду Левитину («Коммерсантъ» уточняет, что он является братом помощника президента Игоря Левитина). В капитал Kalazaco Quortia вошла в сентябре 2018 года. Тогда ее доля составила 6%, позже компания увеличила ее за счет сокращения доли Sunshade Business.