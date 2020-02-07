Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 62,8 (-0,38) Quote, 06 фев, 12:31
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 69,08 (-0,66) Quote, 06 фев, 12:31
У демократов в США определился победитель прошедших 4 дня назад кокусов Политика, 09:28 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 7 февраля Общество, 09:18 «Кошмар любого юриста»: как Маск урезонивает хейтеров Tesla — Bloomberg Pro, 09:14 «Шоколадницу» возглавил бывший топ-менеджер мебельной фабрики «Мария» Бизнес, 09:05 Как изменится «Шоколадница» с новым генеральным директором Pro, 09:04 Бывший замглавы правительства Гордеев станет вице-спикером Госдумы Политика, 08:59 Температура воздуха в Москве опустилась до минимума с начала зимы Общество, 08:58 Названы регионы с самой дешевой и дорогой водкой в России Общество, 08:53 5 новых сверхстатусных клубов РБК и Reef Residence, 08:38 Си Цзиньпин обсудил с Трампом борьбу с коронавирусом Общество, 08:25 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:10 Два замминистра спорта написали заявление об увольнении Спорт, 08:01 В британском суде раскрыли стоимость активов из траста семьи Минцев Финансы, 08:00 Носочно-цветочный ассортимент: как заработать на гендерных праздниках Pro, 07:44
Бизнес ,  
0 

«Шоколадницу» возглавил бывший топ-менеджер мебельной фабрики «Мария»

Сеть кофеен «Шоколадница» четвертый раз с 2014 года сменила гендиректора: добиваться операционной эффективности теперь будет Олег Подгорный. РБК также обнаружил, что с 2018 года у компании появились два новых акционера
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

С декабря 2019 года группу компаний «Шоколадница» и крупнейшую по обороту в России одноименную сеть городских кофеен возглавил Олег Подгорный, сообщил РБК представитель компании. До группы «Шоколадница» он был управляющим директором одного из старейших игроков российского мебельного рынка — фабрики «Мария», а также развивал агрохолдинг «Солнечные продукты».

На этой должности Подгорный сменил Сергея Румянцева, который занимал свой пост меньше года, с начала 2019-го. Как пояснили в компании, Румянцев решил сосредоточиться на развитии собственных бизнес-проектов.

Подгорный станет четвертым гендиректором компании с 2014 года: тогда группа «Шоколадница» приобрела своего основного конкурента — сеть кофеен «Кофе Хауз», по оценке источников Forbes, за $25 млн, увеличив оборот компании в полтора раза, а объединенную сеть — до 650 кофеен. Сегодня доля «Шоколадницы» на российском ресторанном рынке составляет, по данным исследовательской компании Euromonitor International, 0,8%, это единственная сеть классических кофеен в топ-10 игроков рынка общественного питания по обороту. Весь рынок в 2019 году оценивался в $19,9 млрд.

У смены руководителей были веские причины: компания интегрировала сеть «Кофе Хауз» после сделки, работала с франчайзинговыми партнерами, а позднее занималась проектами, связанными с онлайн-заказами и форматом coffe-to-go — для этого был приглашен выходец из телеком-индустрии Сергей Румянцев, напоминает гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.

По словам самого топ-менеджера, основная задача, которую перед ним ставят акционеры, — повышение операционный эффективности компании. Для этого был проведен аудит текущего состояния всех брендов группы, в частности сетей «Шоколадница» и «Кофе Хауз».

История «Шоколадницы» началась в 2000 году с помещения советского кафе «Шоколадница» возле метро «Октябрьская», которое удалось выкупить семье Колобовых. После долгих размышлений бренд решили сохранить. Григорий и Галина Колобовы в начале 1990-х развивали ресторан и клуб «Мираж», а позднее ресторан мексиканской кухни «Панчо Вилья» и российские Hard Rock Cafe. Григория Колобова российский Forbes, ссылаясь на свои источники, называет заметным московским рантье.

Детальный состав бенефициаров группа никогда не раскрывала. После сделки с фондом золотопромышленника Симана Поваренкина в структурах, управляющих «Шоколадницей», семью Александра Колобова стала представлять кипрская Sunshade Business. Участники рынка утверждали, что «Шоколадница» принадлежит семье основателя Александра Колобова (60%) и Acmero Capital Поваренкина (40%). Но в 2018-м состав акционеров поменялся: как выяснил РБК, у группы появились еще два бенефициара.

Основными российскими юрлицами группы, по данным СПАРК, владеет кипрская Kalazaco Ltd, которая принадлежит трем кипрским компаниям: Sunshade Business (с долей чуть более 50%), Acmero (ее доля 40%) и Quortia (9,97%). У последней, как следует из кипрского реестра компаний, два акционера — супруги Леонид и Неля Левитины. Quortia вошла в капитал Kalazaco в сентябре 2018 года, получив 6%, а в июле 2019 года нарастила долю за счет уменьшения доли Sunshade Business.

Представитель Леонида Левитина в разговоре с РБК назвал его портфельным инвестором, но подробно о его бизнес-интересах не рассказал. Из открытых источников известно, что брат Леонида Левитина — помощник президента Игорь Левитин. По словам собеседника РБК, Леонид Левитин и Колобовы были знакомы давно и тот получил предложение инвестировать в «Шоколадницу». Кроме сети кофеен, с Григорием Колобовым у него есть совместные интересы в девелоперском бизнесе. Подробности этих проектов не раскрываются.

Как изменится «Шоколадница» и что известно про нового акционера — в материале «РБК Pro».

Авторы: Анна Левинская, Надежда Федорова
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: «Шоколадница», ресторанный бизнес, Игорь Левитин, акционеры
Материалы по теме
«Шоколадница» проведет ребрендинг за 600 млн руб.
Бизнес
«Шоколадница» продала 40% акций золотопромышленнику Поваренкину
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter