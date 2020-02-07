«Шоколадницу» возглавил бывший топ-менеджер мебельной фабрики «Мария»

Сеть кофеен «Шоколадница» четвертый раз с 2014 года сменила гендиректора: добиваться операционной эффективности теперь будет Олег Подгорный. РБК также обнаружил, что с 2018 года у компании появились два новых акционера

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

С декабря 2019 года группу компаний «Шоколадница» и крупнейшую по обороту в России одноименную сеть городских кофеен возглавил Олег Подгорный, сообщил РБК представитель компании. До группы «Шоколадница» он был управляющим директором одного из старейших игроков российского мебельного рынка — фабрики «Мария», а также развивал агрохолдинг «Солнечные продукты».

На этой должности Подгорный сменил Сергея Румянцева, который занимал свой пост меньше года, с начала 2019-го. Как пояснили в компании, Румянцев решил сосредоточиться на развитии собственных бизнес-проектов.

Подгорный станет четвертым гендиректором компании с 2014 года: тогда группа «Шоколадница» приобрела своего основного конкурента — сеть кофеен «Кофе Хауз», по оценке источников Forbes, за $25 млн, увеличив оборот компании в полтора раза, а объединенную сеть — до 650 кофеен. Сегодня доля «Шоколадницы» на российском ресторанном рынке составляет, по данным исследовательской компании Euromonitor International, 0,8%, это единственная сеть классических кофеен в топ-10 игроков рынка общественного питания по обороту. Весь рынок в 2019 году оценивался в $19,9 млрд.

У смены руководителей были веские причины: компания интегрировала сеть «Кофе Хауз» после сделки, работала с франчайзинговыми партнерами, а позднее занималась проектами, связанными с онлайн-заказами и форматом coffe-to-go — для этого был приглашен выходец из телеком-индустрии Сергей Румянцев, напоминает гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.

По словам самого топ-менеджера, основная задача, которую перед ним ставят акционеры, — повышение операционный эффективности компании. Для этого был проведен аудит текущего состояния всех брендов группы, в частности сетей «Шоколадница» и «Кофе Хауз».