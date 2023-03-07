Глава Carlsberg заявил о намерении продать бизнес в России к лету

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Датская пивоваренная компания Carlsberg (бренды Carlsberg, Kronenbourg, Holsten, Tuborg) завершит продажу российских активов к концу весны, заявил ее гендиректор Кеес т’Харт. Сообщение опубликовано на сайте производителя.

Сам Кеес собирается покинуть пост главы компании не позже конца третьего квартала. Он занимал эту должность последние восемь лет.

«Пребывание на борту еще на полгода позволит мне и команде продолжить реализацию наших амбициозных планов на 2023 год и завершить продажу российского бизнеса до лета. После этого я сосредоточусь на некоторых интересных неисполнительных ролях», — сказал он.

В России Carlsberg принадлежат заводы «Балтика». Они выпускают в том числе пиво «Балтика», «Арсенальное», Zatecky Gus. В марте прошлого года компания заявила о намерении полностью уйти с российского рынка, а принадлежащие ей заводы «Балтика» выделить в отдельный бизнес.

В начале апреля прошлого года датская Berlingske сообщала, что интерес к приобретению «Балтики» проявил производитель безалкогольных напитков «Черноголовка». Также в качестве потенциального покупателя называлась израильская CBC Group.

«Коммерсантъ» писал, что «Балтика» может быть продана совместному бельгийско-турецкому предприятию AB InBev Efes, который управляет 11 заводами в России и производит пиво в том числе под брендами «Клинское», «Белый медведь», «Сибирская корона».



В «Балтике» говорили, что Carlsberg не намерена продавать отдельные заводы, а хочет реализовать компанию целиком. Она управляет восемью заводами, в том числе в Санкт-Петербурге, Воронеже и Новосибирске, на них производится пиво более 55 марок. Сейчас у компании три совладельца: Carlsberg Sverige AB (98,56%), ООО «Хоппи Юнион» (1,35%) и Carlsberg Deutschland (0,09%). Чистая прибыль «Балтики» в 2021 году составила 5,34 млрд руб.