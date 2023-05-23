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Европейский производитель инсулина изучит сокращение присутствия в России

«Ъ»: датский производитель инсулина Novo Nordisk изучит сокращение присутствия в России
Novo Nordisk может передать российский бизнес швейцарской Swixx Biopharma вслед за двумя американскими фармпроизводителями. Эксперты полагают, что если поставки инсулина будут сокращены, ее долю на рынке займет «Герофарм»
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Датская Novo Nordisk рассматривает сценарий сокращения присутствия на российском рынке, передав поставки инсулина другому дистрибьютору, но окончательное решение пока не принято, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке фармацевтики.

Вероятным претендентом на управление российскими активами Novo Nordisk является швейцарская Swixx Biopharma, уточнил один из собеседников газеты. Он пояснил, что этой же компании передали свои активы другие производители лекарств из западных стран: американские Eli Lilly и Bristol-Myers Squibb (BMS).

Дочерняя компания Novo Nordisk в России, «Ново Нордиск», нарастила по итогам прошлого года выручку на 15% — с 13,38 млрд руб. до 15,39 млрд руб., а чистая прибыль выросла в 2,3 раза, до 690 млн руб., следует из данных СПАРК.

В конце прошлого года Novo Nordisk предупредила о планах прекратить поставки в Россию «Оземпика» — популярного препарата от диабета, использующегося в том числе для похудения, к концу 2023 года. В 2022-м его продажи превысили 2 млрд руб.

После введения в России правила «третий лишний», когда к торгам не допускают зарубежного производителя при наличии закупаемого средства из стран ЕАЭС, датская компания переключилась на аптечный сегмент, рассказали в Российской диабетической ассоциации. Компания нарастила выручку благодаря фармрознице, а основным поставщиком инсулина в госсегменте сейчас стал «Герофарм». В случае если Novo Nordisk сократит поставки инсулина, страдающим диабетом придется перейти на продукцию «Герофарма», считает врач-эндокринолог Юлия Трахтенберг. Эта компания принадлежит семье бывшего топ-менеджера «Газпрома» Петра Родионова.

Участники рынка отмечали в беседах с изданием, что некоторые иностранные поставщики, несмотря на отсутствие санкций против фарминдустрии и рост выручки в России, пытаются покинуть рынок из-за проблем с логистикой и общественного давления в своих странах.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
инсулин Дания Novo Nordisk
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Бизнес
В аптеках снова вырос спрос на инсулин
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