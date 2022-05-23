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Молочники предупредили о риске сбоев поставок импортной закваски

В России есть закваски для изготовления кефира, однако с сырьем для приготовления других видов продукции могут возникнуть проблемы из-за высокой зависимости от импорта
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Зависимость производителей кисломолочной продукции в России от импортных заквасок высока, несмотря на сформированный запас ингредиентов, и есть риски запрета их поставок и сбоев с логистикой, сообщили РБК в пресс-службе «Союзмолока».

«Несмотря на то что в настоящее время на рынке нет дефицита заквасок, и крупнейшие производители сформировали запас импортных ингредиентов, вопрос импортозамещения в этом секторе ввиду внешнеполитических событий актуален», — сказали в союзе.

Как пояснили в организации, Россия сама обеспечивает своих производителей кефирными заквасками, но что касается других, зависимость от импорта высока.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

«Значит, сохраняется риск запрета поставок, возникновения трудностей с логистикой и роста цен из-за изменения курса валют», — пояснили в «Союзмолоке». Там поддержали выделение дополнительной поддержки производителей заквасок, однако необходимо выяснить, через какие механизмы и через какое ведомство она может быть оказана.

«В долгосрочной перспективе этот рынок может быть интересен для инвесторов, хотя в настоящее время нам неизвестно, кто проявляет интерес к вложениям в производство заквасок. До сегодняшнего дня рынок не был столь привлекателен в условиях, когда с поставками импортных ингредиентов проблем не наблюдается, а открытие собственного производства потребует серьезных вложений в R&D», — заключили в союзе.

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

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Ранее «Известия» со ссылкой на письмо члена комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергея Лисовского министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву писали, что российские производители кисломолочной продукции столкнулись с проблемами при закупке закваски за рубежом. Поставки, по его данным, оказались ограничены из-за санкций, поскольку часть партнеров отказываются работать с российскими производителями из-за валютных и экономических аспектов. Издание отмечает, что 80% закваски импортируется в основном из Дании, Болгарии и Италии.

«Неопределенность на рынке и смена поставщиков, перенастройка технологических процессов могут повлиять на объемы производства и стоимость итогового продукта», — сообщил Лисовский. Он попросил министра рассмотреть возможность господдержки для российских компаний, чтобы помочь им обеспечить переход на российское оборудование. В Молочном союзе газете пояснили, что молочники просят субсидии для наращивания производства заквасочных культур в России.

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Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Юлия Выродова Юлия Выродова
молочная продукция йогурты кефир Союзмолоко
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