Молочники предупредили о риске сбоев поставок импортной закваски

В России есть закваски для изготовления кефира, однако с сырьем для приготовления других видов продукции могут возникнуть проблемы из-за высокой зависимости от импорта

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Зависимость производителей кисломолочной продукции в России от импортных заквасок высока, несмотря на сформированный запас ингредиентов, и есть риски запрета их поставок и сбоев с логистикой, сообщили РБК в пресс-службе «Союзмолока».

«Несмотря на то что в настоящее время на рынке нет дефицита заквасок, и крупнейшие производители сформировали запас импортных ингредиентов, вопрос импортозамещения в этом секторе ввиду внешнеполитических событий актуален», — сказали в союзе.

Как пояснили в организации, Россия сама обеспечивает своих производителей кефирными заквасками, но что касается других, зависимость от импорта высока.

«Значит, сохраняется риск запрета поставок, возникновения трудностей с логистикой и роста цен из-за изменения курса валют», — пояснили в «Союзмолоке». Там поддержали выделение дополнительной поддержки производителей заквасок, однако необходимо выяснить, через какие механизмы и через какое ведомство она может быть оказана.

«В долгосрочной перспективе этот рынок может быть интересен для инвесторов, хотя в настоящее время нам неизвестно, кто проявляет интерес к вложениям в производство заквасок. До сегодняшнего дня рынок не был столь привлекателен в условиях, когда с поставками импортных ингредиентов проблем не наблюдается, а открытие собственного производства потребует серьезных вложений в R&D», — заключили в союзе.

Читайте на РБК Pro Pro Чекиньтесь в другом месте: что стало с соцсетью-хитом Foursquare Чекиньтесь в другом месте: что стало с соцсетью-хитом Foursquare Статьи Pro Почему инвесторы бегут из крипты: две причины и одна теория заговора Почему инвесторы бегут из крипты: две причины и одна теория заговора Прогнозы Pro Поиск ИТ-решений открывает пути для коррупции и переплат. Как их обойти Поиск ИТ-решений открывает пути для коррупции и переплат. Как их обойти Статьи Pro Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании Статьи Pro Создатель Viber Магазинник: «Я в больших компаниях не работал ни дня» Создатель Viber Магазинник: «Я в больших компаниях не работал ни дня» Статьи Pro «Теперь я снова бедный»: что стоит за крахом стейблкоинов «Теперь я снова бедный»: что стоит за крахом стейблкоинов Статьи Pro Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом Статьи Pro Суши без лосося: какие продукты скоро окажутся в дефиците в ресторанах Суши без лосося: какие продукты скоро окажутся в дефиците в ресторанах Статьи

Ранее «Известия» со ссылкой на письмо члена комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергея Лисовского министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву писали, что российские производители кисломолочной продукции столкнулись с проблемами при закупке закваски за рубежом. Поставки, по его данным, оказались ограничены из-за санкций, поскольку часть партнеров отказываются работать с российскими производителями из-за валютных и экономических аспектов. Издание отмечает, что 80% закваски импортируется в основном из Дании, Болгарии и Италии.

«Неопределенность на рынке и смена поставщиков, перенастройка технологических процессов могут повлиять на объемы производства и стоимость итогового продукта», — сообщил Лисовский. Он попросил министра рассмотреть возможность господдержки для российских компаний, чтобы помочь им обеспечить переход на российское оборудование. В Молочном союзе газете пояснили, что молочники просят субсидии для наращивания производства заквасочных культур в России.