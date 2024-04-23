Россия назвала четыре страны для возможного русского порта в Африке

Для организации российского экспорта в Африке построят порт — там есть немало дружественных стран, где работают глобальные операторы, сообщили в Минпромторге. Африка уже обогнала обе Америки по объему импорта из России

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Россия изучает перспективы создания портов в Алжире, Египте, Сенегале, Танзании и других странах Африки для организации грузопотока отечественных товаров. Об этом ТАСС сообщил директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов.

«Сейчас рассматриваются несколько стран для создания таких портов. Потому что нам интересен вход и с восточной стороны — это в первую очередь такие страны, как Танзания, например. Нам интересен вход и с западной стороны — с западом мы работаем в первую очередь с Сенегалом, там наиболее большой объем грузопотока из Российской Федерации и российскую продукцию знают, поэтому это достаточно логично», — пояснил он.

Египет и Алжир стали ключевыми претендентами для строительства порта в северной Африке. Чекушов отметил, что обычно настолько масштабные проекты строятся в партнерстве с государством или оператором порта и у России есть множество дружественных юрисдикций, в которых работают крупнейшие мировые операторы.

В основном Россия экспортирует в страны Африки пшеницу, нефтепродукты, химические продукты, автомобили и оборудование. В прошлом году экспорт российских нефтепродуктов в Африку практически удвоился, значительно выросли и поставки пшеницы, рассказал РБК научный сотрудник ИЭП им. Е.Т. Гайдара Дмитрий Кузнецов со ссылкой на данные различных СМИ (такая статистика со стороны ФТС сейчас закрыта).

В Африке наиболее важные торговые партнеры России находятся на севере континента (примерно 2/3 экспорта 2021 года), и географически они заметно ближе — в первую очередь к западным регионам России. По сведениям Российского экспортного центра, в 2021 году Россия поставляла больше всего товаров в Египет (28% общих экспортных объемов в Африку, или $4,2 млрд), Алжир (20%, или $3 млрд), Сенегал (8%, или $1,2 млрд), Марокко (тоже 8%, или $1,2 млрд).

По результатам 2023 года страны Африки обошли Северную и Южную Америку как направление для российского экспорта. Если сравнивать с досанкционным 2021 годом, доля Африки в российском экспорте товаров возросла с 3 до 5%, а доля Америки снизилась с 6 до 3%.

Госдепартамент США запросил на 2025 год более $300 млн на противодействие влиянию России и Китая на континенте и другие цели.