Компания экс-менеджеров «Сбера» застроит бывшие земли посольского городка
Компания BMS Development стала победителем аукциона на право комплексного развития 7,94 га в рамках транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Минская», расположенного на Староволынской улице на западе столицы. Торги состоялись 23 апреля, об их итогах рассказал РБК источник, близкий к одному из участников. Протокол аукциона пока не опубликован.
При стартовой цене лота в 7,45 млрд руб. победитель согласился заплатить за лот в 3,5 раза больше — 26,6 млрд руб., рассказал собеседник РБК. В BMS Development эту информацию подтвердили. От других комментариев там отказались.
Чем известен участок
Владельцем участка на Староволынской улице изначально выступало акционерное общество закрытого типа «Матвеевское», которому в этом районе принадлежали участки общей площадью свыше 24 га. В 2003 году новым собственником земель стала компания «Территориальная дирекция Сетуньская» Елены Батуриной — вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и бывшей владелицы застройщика «Интеко». Эта структура планировала возвести на участках многофункциональный комплекс «Сетунь-хиллс» на 730 тыс. кв. м. Проект должен был включать в себя несколько зданий от семи до 14 этажей, в которых бы расположились офисы, гостиница и апартаменты.
Эти планы так и не были реализованы — земли на Староволынской улице стали причиной для судебных разбирательств компании Батуриной с федеральными властями. Дело в том, что часть этих земель (около 16,4 га) в 1993 году указом президента России Бориса Ельцина была зарезервирована под размещение зданий иностранных представительств, в том числе КНР, Индии и Кубы. На соседней Мосфильмовской улице уже располагались здания образованного еще в 1970-е годы посольского городка из представительств 16 стран (Анголы, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Германии, Китая, Кувейта, КНДР, Ливии, Малайзии, Никарагуа, ОАЭ, Панамы, Румынии, Сербии, Швеции).
В связи с этим Росимущество пыталось оспорить сделку по продаже участков структуре Батуриной. В 2012 году суд постановил изъять у «Территориальной дирекции Сетуньская» спорные территории. Впоследствии Батурина пыталась добиться возмещения убытка в размере 33,6 млрд руб., однако ее требования удовлетворены не были.
Самым интересным из этих участков была как раз территория 4,6 га на пересечении Минской и Староволынской улиц — на этой территории должно было появиться посольство Кубы. В 2013 году «Коммерсантъ» сообщал, что город может выменять у Росимущества эту площадку, предоставив МИДу участок, аналогичный по площади и назначению, но о результатах тогда не сообщалось. Долгое время участок никак не использовался.
Но в марте 2023 года мэрия Москвы разрешила построить на этой территории крупный жилой район, писали «Ведомости». В феврале же 2024 года она выставила право застройки участка 4,6 га и соседней прилегающей территории — всего 7,94 га — на торги.
Как будет застроена площадка
Из лотовой документации следует, что победитель аукциона построит на участке около 300 тыс. кв. м недвижимости, из которых 150 тыс. кв. м придется на жилье, а остальное — на объекты коммерческой недвижимости и социальной инфраструктуры. Максимальная высота составит 170 м, говорится там.
Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин оценивает инвестиции в строительство в 45–50 млрд руб. Выручка же от продажи только жилой части, по его словам, составит 65–70 млрд руб. Интерес к площадке он объясняет ее расположением на востребованном среди москвичей западном направлении, около станции метро и парков. Раменки привлекают покупателей, поэтому здесь застройщики бизнес- и премиум-сегмента довольно востребованы, резюмирует он.
BMS Development, которая займется проектом, была создана бывшими топ-менеджерами «Сбера» Сергеем Болдыревым и Юлией Ворониной, писали «Ведомости». Болдырев, по словам источника издания, работал в «Донстрое». Кроме того, он был и советником генерального директора структуры Сбербанка «СБ девелопмент» и участвовал в том числе в процессе одобрения кредитов для застройщиков. Воронина работала там же в качестве начальника отдела развития бизнеса, а также была сотрудницей строительной компании Renaissance Construction. Для компании это будет не первая площадка — она уже приобрела 1,1 га на проспекте Вернадского на западе столицы.
Какие еще земли посольств отдадут под застройку
Жилой комплекс площадью 41 тыс. кв. м хотят построить на Мосфильмовской улице, вл. 54. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Москомархитектуры 27 марта. Сейчас на этом месте, судя по адресу, находится отдел военного атташе при посольстве Кувейта. Его представитель перенаправил запрос в МИД России. В ГлавУпДК при министерстве РБК сообщили, что в настоящий момент считают «комментарии по существу заданных вопросов нецелесообразными». Сейчас эта же структура МИДа согласовывает возведение многофункционального комплекса общей площадью 50 тыс. кв. м и на Улофа Пальме, вл. 5., следует из документов на сайте мэрии. Планируется, что проект будет включать и жилую часть. Сейчас по этому адресу находится культурный центр ГлавУпДК.
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