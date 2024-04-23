Компания экс-менеджеров «Сбера» застроит бывшие земли посольского городка

Созданная бывшими топ-менеджерами «Сбера» BMS Development застроит почти 8 га на Староволынской улице на западе Москвы. Когда-то на этом участке планировали возвести здания иностранных представительств КНР, Индии и Кубы

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Компания BMS Development стала победителем аукциона на право комплексного развития 7,94 га в рамках транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Минская», расположенного на Староволынской улице на западе столицы. Торги состоялись 23 апреля, об их итогах рассказал РБК источник, близкий к одному из участников. Протокол аукциона пока не опубликован.

При стартовой цене лота в 7,45 млрд руб. победитель согласился заплатить за лот в 3,5 раза больше — 26,6 млрд руб., рассказал собеседник РБК. В BMS Development эту информацию подтвердили. От других комментариев там отказались.

Чем известен участок

Владельцем участка на Староволынской улице изначально выступало акционерное общество закрытого типа «Матвеевское», которому в этом районе принадлежали участки общей площадью свыше 24 га. В 2003 году новым собственником земель стала компания «Территориальная дирекция Сетуньская» Елены Батуриной — вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и бывшей владелицы застройщика «Интеко». Эта структура планировала возвести на участках многофункциональный комплекс «Сетунь-хиллс» на 730 тыс. кв. м. Проект должен был включать в себя несколько зданий от семи до 14 этажей, в которых бы расположились офисы, гостиница и апартаменты.

Эти планы так и не были реализованы — земли на Староволынской улице стали причиной для судебных разбирательств компании Батуриной с федеральными властями. Дело в том, что часть этих земель (около 16,4 га) в 1993 году указом президента России Бориса Ельцина была зарезервирована под размещение зданий иностранных представительств, в том числе КНР, Индии и Кубы. На соседней Мосфильмовской улице уже располагались здания образованного еще в 1970-е годы посольского городка из представительств 16 стран (Анголы, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Германии, Китая, Кувейта, КНДР, Ливии, Малайзии, Никарагуа, ОАЭ, Панамы, Румынии, Сербии, Швеции).

В связи с этим Росимущество пыталось оспорить сделку по продаже участков структуре Батуриной. В 2012 году суд постановил изъять у «Территориальной дирекции Сетуньская» спорные территории. Впоследствии Батурина пыталась добиться возмещения убытка в размере 33,6 млрд руб., однако ее требования удовлетворены не были.

Самым интересным из этих участков была как раз территория 4,6 га на пересечении Минской и Староволынской улиц — на этой территории должно было появиться посольство Кубы. В 2013 году «Коммерсантъ» сообщал, что город может выменять у Росимущества эту площадку, предоставив МИДу участок, аналогичный по площади и назначению, но о результатах тогда не сообщалось. Долгое время участок никак не использовался.

Но в марте 2023 года мэрия Москвы разрешила построить на этой территории крупный жилой район, писали «Ведомости». В феврале же 2024 года она выставила право застройки участка 4,6 га и соседней прилегающей территории — всего 7,94 га — на торги.

Как будет застроена площадка

Из лотовой документации следует, что победитель аукциона построит на участке около 300 тыс. кв. м недвижимости, из которых 150 тыс. кв. м придется на жилье, а остальное — на объекты коммерческой недвижимости и социальной инфраструктуры. Максимальная высота составит 170 м, говорится там.

Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин оценивает инвестиции в строительство в 45–50 млрд руб. Выручка же от продажи только жилой части, по его словам, составит 65–70 млрд руб. Интерес к площадке он объясняет ее расположением на востребованном среди москвичей западном направлении, около станции метро и парков. Раменки привлекают покупателей, поэтому здесь застройщики бизнес- и премиум-сегмента довольно востребованы, резюмирует он.

BMS Development, которая займется проектом, была создана бывшими топ-менеджерами «Сбера» Сергеем Болдыревым и Юлией Ворониной, писали «Ведомости». Болдырев, по словам источника издания, работал в «Донстрое». Кроме того, он был и советником генерального директора структуры Сбербанка «СБ девелопмент» и участвовал в том числе в процессе одобрения кредитов для застройщиков. Воронина работала там же в качестве начальника отдела развития бизнеса, а также была сотрудницей строительной компании Renaissance Construction. Для компании это будет не первая площадка — она уже приобрела 1,1 га на проспекте Вернадского на западе столицы.