СМИ объяснили покупку сети «О’Кей» интересами СП Сбербанка и «Яндекса»

Сбербанк ведет переговоры о финансировании сделки по приобретению части сети «О’Кей» интересами совместного предприятия банка с «Яндексом»

Два источника «Коммерсанта» в инвестиционных кругах рассказали о том, что Сбербанк может профинансировать покупку части бизнеса «О’Кей» для своего совместного предприятия с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркета». Один из собеседников газеты рассказал, что в Сбербанке пока изучают возможности по интеграции активов.

В Сбербанке и «О'Кей» в понедельник отказались от комментариев. Представитель «Яндекс.Маркета» заявила, что не комментирует слухи.

По словам старшего аналитика «Атона» Виктора Димы, сделка с «О’Кей» может быть интересна «Яндекс.Маркету» для развития многоканальности и повышения рентабельности от продаж. Магазины можно использовать как пункты для выдачи товаров, либо для их доставки до дома, сообщил «Коммерсанту» источник в интернет-отрасли.

О том, что Сбербанк ведет переговоры по покупке части «О’Кей», сообщило в середине месяца агентство Reuters. Там сообщили, что консультации на эту тему замедлились.

В Сбербанке РБК заявили, что банк не планирует приобретение ретейлера в собственных интересах. Однако там не указали, для чего готовится сделка.