«О’кей» сообщил о предварительном анализе сделки со Сбербанком

Группа «О’кей» подтвердила, что анализирует направления развития и стратегические варианты, касающиеся бизнеса гипермаркетов, в том числе «выражение заинтересованности» в нем со стороны Сбербанка. Об этом говорится в сообщении компании.

«Этот анализ находится на предварительной стадии, и к текущему моменту не было сделано никаких обязывающих предложений или решений», — уточнил ретейлер.

Накануне Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщил, что Сбербанк ведет переговоры о покупке «О’кей». По словам источников агентства, переговоры о приобретении ретейлера замедлились, но если сделка состоится, в нее не войдет сеть дискаунтеров «Да!». В пресс-службе Сбербанка сообщили РБК, что банк не планирует приобретать ретейлер «в собственных интересах».

Источник РБК, близкий к «О’кей», указал, что речь может идти о реструктуризации кредитных обязательств компании. Такую же версию выдвинул один из источников Reuters. «Мы считаем «О’кей» надежным заемщиком, долго с ними работаем по разным направлениям. Никаких переговоров по реструктуризации задолженности не ведется», — заявили в пресс-службе Сбербанка.