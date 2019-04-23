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Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу
Число желающих продать собственный загородный дом растет, купить — наоборот, сокращается, констатируют аналитики. По их мнению, это одно из следствий дачной амнистии: в будущем по новым правилам за дом придется платить налог
Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС
Предложение о продаже дач в России в первом квартале 2019 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,9%, подсчитали аналитики «Авито Недвижимости». Спрос (под ним понимается переход по ссылке «показать номер» или «написать сообщение» в объявлении) вырос лишь на 0,7%. Всего в разделе «Авито Недвижимость», по данным самого сервиса, размещено около 127 тыс. объявлений о продаже или аренде дач.

Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

Цены в объявлениях, размещенных на портале «Мир квартир», снизились в первом квартале в среднем на 5,9%. У «Авито Недвижимости» средняя цена дач за январь—март, напротив, выросла на 8%, до 64,5 тыс. руб. за 1 кв. м. Быстрее всего дачи дорожали в Крыму, где за год средняя цена 1 кв. м выросла на 74%, до 75,8 тыс. руб. В Московской области средние цены увеличились на 27,9%, до 69,2 тыс. руб. за 1 кв. м, в Башкирии — на 20,5%, до 71,9 тыс. руб.

Избавляться от домов собственников стимулирует дачная реформа, полагает руководитель направления первичной недвижимости сервиса Дмитрий Алексеев. По его мнению, многие владельцы дач предпочитают не регистрировать собственность по новым правилам, а просто продать недвижимость. К этому их может побуждать необходимость в дальнейшем платить налог на недвижимость. Расчет и величина налога на зарегистрированные по амнистии дачи зависят от региона — например, в Москве и Московской области он составляет не менее 0,1% от кадастровой стоимости, указывает юрист практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Виктория Соколова.

«Дача всегда была для россиян вариантом дешевого отдыха. Однако в последние годы содержание дачи серьезно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, — констатирует Павел Луценко. — Сегодня все больше людей стремятся продать дачу, все меньше — купить».

О других трендах на рынке загородного жилья — читайте в материале «РБК PRO».

Автор: Надежда Федорова
Теги: дача, продажа, Недвижимость
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