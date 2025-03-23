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L'Oreal предостерег ЕС от «красного флага» на косметику в торговой войне

Фирмы косметики во главе с L'Oreal призвали ЕС не втягивать их в торговую войну
Косметика оказалась в списке товаров из США, на которые ЕС наложит пошлины в ответ на тарифы со стороны Вашингтона на европейские сталь и алюминий. Производители косметики видят в этом последующую угрозу для экспортного рынка ЕС
Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Global Look Press

Косметические компании из Европы, включая L'Oreal, предупредили чиновников ЕС, что включение их продукции в списки для контрмер в отношении пошлин со стороны США может вызвать негативный эффект, пишет Financial Times (FT).

«Моя единственная просьба к людям, с которыми я встретился [в Брюсселе]: посмотрите на торговый баланс и не ставьте красный флаг на категорию, где мы можем больше потерять, чем выиграть», — сказал исполнительный директор L'Oreal Николя Иеронимус изданию.

По словам топ-менеджера, в тарифную войну нужно включать те категории товаров, в которых ЕС является чистым импортером, а не чистым экспортером, как в случае с косметикой. Иначе это ударит по Европе гораздо больше, чем по США.

Исполнительный директор Beiersdorf (в частности, владеет Nivea) Винсент Уорнери, сравнил действия ЕС со «стрельбой себе в ногу».

«Мы поднимем цены в США, если это необходимо, что нанесет вред потребителям в США и Канаде, а также нанесет вред нашей доле рынка... Так что оставьте нас вне [войны], наслаждайтесь тем, что мы приносим в экономику, и не разжигайте огонь там, где нет необходимости», — отметил Уорнери.

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С 12 марта вступили в силу введенные администрацией Дональда Трампа 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС. Еврокомиссия оценила общую сумму этих тарифов в $28 млрд и объявила о контрмерах на €26 млрд. Они будут введены с 13 апреля. Косметика оказалась в числе товаров, поступающих из США и на которые тоже налагаются пошлины. Из-за этого ее производители опасаются последующих рисков уже для европейского экспортного рынка.

Помимо косметики, в список американских товаров, на которые в Евросоюзе наложат пошлины, помещены сталь и алюминий, мотоциклы, бурбон — их должны коснуться первоочередные меры на сумму €4,5 млрд. Также тарифы планируется ввести на другие категории товаров на €21 млрд (возможно сокращение до €18 млрд) — это мясо, молочные продукты, фрукты, крупы, растительные масла, пиво, вина, древесина, ковры, одежда, бриллианты, газонокосилки, пылесосы, туалетная бумага и т. д.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
пошлина США Евросоюз косметика L'Oreal
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