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На Дальнем Востоке открылись первые магазины «Пятерочка»
На Дальнем Востоке открылись два первых магазина «Пятерочка»
Первый на Дальнем Востоке продуктовый магазин сети «Пятерочка» открылся во Владивостоке, передает РБК Приморье.
Торговая точка открылась в доме № 19в по уоице Русская около 10:00 по местному времени (03:00 мск). Магазин стал первым в Дальневосточном федеральном округе, точки в Хабаровском крае пока только готовятся к открытию, пишет издание.
ТАСС со ссылкой на заявление X5 Group, которой принадлежит сеть, сообщает об открытии двух магазинов. Кроме того, по данным агентства, в городе заработал сервис «Пятерочка доставка».
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