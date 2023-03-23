На Дальнем Востоке открылись первые магазины «Пятерочка»

Первый на Дальнем Востоке продуктовый магазин сети «Пятерочка» открылся во Владивостоке, передает РБК Приморье.

Торговая точка открылась в доме № 19в по уоице Русская около 10:00 по местному времени (03:00 мск). Магазин стал первым в Дальневосточном федеральном округе, точки в Хабаровском крае пока только готовятся к открытию, пишет издание.

ТАСС со ссылкой на заявление X5 Group, которой принадлежит сеть, сообщает об открытии двух магазинов. Кроме того, по данным агентства, в городе заработал сервис «Пятерочка доставка».

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