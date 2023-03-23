Россия увеличила поставки платины в Китай почти в 300 раз

В январе-феврале 2023 года Россия увеличила поставки платины в КНР в 279 раз, до 1,67 т, палладия — в 8,5 раз (до 2,72 т). Глава «Норникеля» Владимир Потанин говорил, что компания вынуждена переориентировать часть поставок в Азию

Слитки платины (Фото: Александр Манзюк / ТАСС)

По данным Главного таможенного управления Китая, в январе-феврале 2023 года импорт платины из России в Китай вырос в 279 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в физическом выражении (с 5,99 кг до 1,67 т), в денежном выражении — в 265 раз (с $0,2 млн до $53 млн). Объемы поставок палладия увеличились в 8,5 раза (с 0,32 т до 2,72 т), в деньгах — в 5,6 раза (с $27 млн до $152 млн).

Поставки еще одного металла платиновой группы родия, который, как и палладий, используется в производстве катализаторов различного назначения, в физическом выражении выросли в семь раз (с 26,2 кг до 0,19 т), в деньгах — в шесть раз (с $13 млн до $76 млн), следует из данных китайской таможни.

При этом в 2022 году поставки российской платины в Китай упали на 33%, до 8,99 т (в денежном выражении сокращение почти вдвое, до $280,1 млн), а палладия и родия — выросли на 43%, до 9,03 т (в деньгах рост на 23,6%, до $583,8 млн) и 67%, до 0,52 т (рост на 13%, до $238,5 млн) соответственно. Федеральная таможенная служба (ФТС) России прекратила публиковать статистику по экспорту и импорту после начала военной спецоперации на Украине и введения западных санкций.

Россия занимает 40% на мировом рынке палладия. Крупнейший российский производитель металлов платиновой группы — «Норильский никель». В пресс-службе компании отказались комментировать таможенную статистику Китая. «Что касается динамики поставок металлов компании или планов наращивания поставок, эта информация является коммерчески чувствительной, и мы не можем ее разглашать», — пояснили там.

Крупнейший совладелец и президент «Норникеля» Владимир Потанин еще в июле 2022 года говорил в интервью РБК, что из-за западных санкций против российских компаний и товаров, которые напрямую не касаются производителя (в декабре 2022 года США ввели санкции против Потанина, но они не распространяются на «Норникель», потому что он не контролирующий акционер), он вынужден переориентировать часть своих поставок на рынки Азии и других дружественных стран. «Для того чтобы бороться с этим санкционным встречным ветром, как я неоднократно говорил, нужен так называемый план Б, то есть переориентация наших поставок, наших партнерских отношений на так называемые дружественные страны», — заявил бизнесмен. По его словам, альтернативная цепочка поставок строится через порт Танжер в Марокко. В основном они направлены на поставки в Китай и на рынки Юго-Восточной Азии. Несмотря на то что для компании это будет дороже, чем в Европу, она начнет перестраиваться на эти рынки с более комфортными условиями.



До прошлого года на Европу и США приходилось более двух третей поставок палладия «Норникеля». Но после исключения российских аффинажных заводов, которые компания использует для переработки своего сырья в аффинированный палладий, из листинга Лондонской ассоциации металлов платиновой группы (LPPM) в апреле 2022 года он были вынуждены перенаправить часть поставок в другие страны, говорилось в обзоре крупного мирового производителя автокатализаторов Johnson Matthey.

Выручка «Норилського никеля» от реализации металлов в прошлом году снизилась на 6%, до $16,7 млрд, но доля Азии в общей выручке выросла с 27% до 31%. Доля Европы сократилась с 53% до 47%, а Южной и Северной Америки осталась на уровне 15%.