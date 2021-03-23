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Михельсон продал 6,25% акций «Сибура»

Пакет в 6,25% акций, косвенно принадлежащих Леониду Михельсону, приобрела страховая компания «Согаз». После изменения структуры акционерного капитала Михельсон остается основным акционером компании и главой совета директоров
Леонид Михельсон
Леонид Михельсон (Фото: Наиль Фаттахов / ТАСС)

Основной акционер «Сибура» Леонид Михельсон снизил долю эффективного владения акциями компаниями до 42,23% с 48,5%. Об этом говорится в сообщении компании.

Новым акционером «Сибура» стала страховая компания«Согаз», которая ранее приобрела права на 100% акций ООО «Траст 3», которому принадлежит 6,25% акций «Сибура». «Таким образом эффективная доля владения «Сибуром» Михельсона снизилась до 42,23%. В результате сделки не происходит нарушений ковенант и других ограничений на уровне ПАО «СИБУР Холдинг» или в отношениях между акционерами компании. Михельсон остается основным акционером компании и продолжит возглавлять ее совет директоров», — сказано в сообщении.

В результате сделки у Михельсона — 42,23% акций «Сибура», у Геннадия Тимченко — 17%, действующий и бывший менеджмент «Сибур Холдинга» владеют 14,5%, у китайской Sinopec — 10%, у Фонда Шелкового пути — 10%, у «Согаза» — 6,25%.

Материал дополняется.

Автор
Мария Бондаренко
Леонид Михельсон Сибур
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