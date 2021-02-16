Михельсон заявил об интересе «Сибура» к газохимическому кластеру на Ямале

Крупнейший совладелец «Сибура» Леонид Михельсон заявил, что компания «серьезно рассматривает» участие в создании газохимического кластера на Ямале. Проект с инвестициями в ₽2 трлн предложил построить вице-премьер Александр Новак

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«Сибур» «серьезно рассматривает» участие в создании газохимического кластера на Ямале и размещение там наиболее простых производств, заявил РБК крупнейший совладелец и председатель совета директоров компании Леонид Михельсон. «Согласно поручению президента Владимира Путина от 1 декабря 2020 года, нужно рассматривать площадку Сабетты с точки зрения создания сырьевой базы (выделение из газа ценных фракций — этана и сжиженных углеводородных газов (СУГ). — РБК). И эту сырьевую базу мы можем отвезти в любую точку», — сказал бизнесмен. По мнению Михельсона, строить сложные газохимические производства стоит «где-то на Дальнем Востоке», где они будут максимально близко к основному рынку сбыта.

В Сабетте (Ямало-Ненецкий автономный округ) расположен завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Ямал СПГ», подконтрольный НОВАТЭКу, совладельцем и председателем правления которого также является Михельсон. Сейчас НОВАТЭК строит в ЯНАО второй СПГ-завод «Арктик СПГ-2». «Мы делали прикидку, что для того, чтобы завод «Арктик СПГ-2» стоимостью более $10 млрд мог также выделять этан, удорожание будет составлять $300–400 млн. Не надо строить отдельный газоперерабатывающий завод. Этот этан можно отдать на развитие газохимических проектов», — сказал он.

По словам Михельсона, на Ямале можно делать менее технологические сложные проекты, например по производству метанола или аммиака. А проекты уровня «Запсибнефтехима» «с таким сложнейшим пиролизом» (предполагает производство 1,5 млн т полиэтилена и 0,5 млн т полипропилена в год), который «Сибур» построил в Тобольске примерно за $9 млрд, надо рассматривать на Дальнем Востоке. В 2020 году «Сибур» начал строительство в этом регионе еще одного крупного газохимического комплекса — Амурского ГХК мощностью 2,3 млн т полиэтилена и 400 тыс. т полипропилена. Стоимость проекта — $10 млрд.

На совещании по нефтегазохимии 1 декабря 2020 года под руководством Путина вице-премьер Александр Новак предложил создать газохимический кластер на Ямале, ресурсы которого составляют 26,5 трлн куб. м газа, или почти 70% всех запасов газа в России. По его словам, инвестпроект по реализации такого кластера на полуострове, для которого можно привлечь 2 трлн руб. инвестиций, предполагает строительство газоперерабатывающего и газохимического комплексов. «Масштабная ресурсная база полуострова Ямал позволяет выделять [из газа] этан и сжиженные углеводородные газы (СУГи) в качестве сырья для газохимического комплекса», — заметил тогда он.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов говорил РБК, что Путин поддержал идею создания газохимического кластера, но пока не решено, один или несколько заводов будет в рамках кластера. В поручениях президента по итогам совещания по нефтегазохимии говорится, что правительству нужно актуализировать «дорожную карту» по развитию нефтегазохимического комплекса в России до 2025 года, включив в него мероприятия, направленные на обеспечение перспективных нефтегазохимических кластеров, в том числе расположенных в Арктической зоне, ресурсами из нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, а также на поддержку развития газохимического кластера в районе Сабетты.

После этого совещания первый вице-премьер Андрей Белоусов создал рабочую группы по подготовке комплексной программы освоения ресурсов Ямала с участием крупнейших добывающих компаний — «Газпрома», НОВАТЭКа, «Газпром нефти», а также РЖД, «Росатома», Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и «Совкомфлота». В первом полугодии 2021 года участники этой рабочей группы должны представить в правительство предложения по использованию газовых запасов Ямала. Собеседник РБК в правительстве уточнял, что срок для подготовки — до середины марта.

Топ-менеджеры «Сибура», у которого нет активов на Ямале, пока не участвуют в этой рабочей группе. В январе в пресс-службе компании сообщили РБК, что изучение вариантов монетизации запасов Арктического региона, в том числе через газопереработку и нефтегазохимию, — актуальный вопрос. «Не исключаем появления проектов, которые с учетом объема располагаемых недропользователями ресурсов могут демонстрировать приемлемую рентабельность», — сказал представитель компании. Но, по его словам, из-за отсутствия собственных ресурсов на Ямале «Сибур» может выступать в них лишь как «потенциальный партнер». Обсуждения различных вариантов с участниками рынка идут, но требуют дополнительного изучения, добавлял он.