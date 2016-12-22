Михельсон передал 14,4% «Сибура» в доверительное управление Газпромбанка

Основной владелец «Сибура» Леонид Михельсон передал в доверительное управление Газпромбанка 14,4% акций компании. Но он остается крупнейшим акционером «Сибура» с долей 34,08%

Леонид Михельсон (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Крупнейший акционер «Сибура», самый богатый россиянин по версии журнала Forbes Леонид Михельсон передал 14,4% нефтехимического холдинга в доверительное управление ЗАО «Газпромбанк — Управление активами». Михельсон, которому до последнего времени принадлежало 48,5% «Сибура», перестал распоряжаться этой частью своего пакета. Это следует из раскрытия информации «Сибура».

Согласно сообщению «Сибура», «Газпромбанк — Управление активами» получил право косвенного распоряжения 14,4% нефтехимического холдинга, заключив договоры доверительного управления с его тремя компаниями-акционерами — ООО «Сигма», ООО «Гамма» и ООО «Прайм», которые владеют 5, 6 и 3,4% акций соответственно.

По данным СПАРК «Интерфакса», непосредственным владельцем этих трех компаний стал Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Газпромбанк — Среднесрочный» (на 100% принадлежит ЗАО «Газпромбанк — Управление активами»).

В пресс-службах «Сибура» и НОВАТЭКа (Михельсон возглавляет его правление), а также Газпромбанка от комментариев отказались.

Михельсон остается владельцем 34,08% акций «Сибура» через ООО «Траст», которое владеет ООО «Олефининвест» (является непосредственным владельцем «Сибура»). Другими акционерами холдинга являются Геннадий Тимченко (17%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 10%), Кирилл Шамалов (3,9%), а также действующий и бывший менеджмент (совокупно 10,6%).

В конце апреля Михельсон выкупил 17% «Сибура» у Шамалова, увеличив свою долю до 48,5%. «Консолидация дополнительного пакета акций обусловлена планами по привлечению новых партнеров для наращивания промышленного потенциала компании», — говорил тогда Михельсон (его слова приводились в сообщении компании). Но о каких партнерах идет речь, представители «Сибура» и НОВАТЭКа не говорили.