Торговый концерн Stockmann сменит название

Название финского торгового концерна Stockmann должно измениться на Lindex, если решение одобрят акционеры. Stockmann продала бизнес в России Reviva Holdings еще в 2015 году

Фото: Ludvig Thunman / Keystone Press Agency / Global Look Press

Совет директоров финского торгового концерна Stockmann предложил сменить название на Lindex Group, следует из пресс-релиза компании 23 февраля.

На финском языке предлагается новое название Lindex Group Oyj, а на шведском Lindex Group Abp. «Предлагаемое изменение названия материнской компании не повлияет на основной бренд Stockmann, названия универмагов Stockmann или электронную коммерцию. Предлагаемое изменение названия лучше отражает возросшую роль подразделения Lindex в бизнесе группы», — сообщила председатель правления Stockmann Сари Похьонен.

По подсчетам Похьонен, в 2023 году на долю Lindex приходилось две трети выручки группы, а скорректированный операционный результат составил более €90 млн. «Lindex сыграла фундаментальную роль в улучшении показателей деятельности группы в последние годы, что нашло отражение в стратегической переориентации бизнеса группы на Lindex», — сказала она.

В компании подчеркнули, что вероятное изменение названия не повлияет на универмаги или интернет-магазин Stockmann, которые продолжат работать под своим брендом Stockmann.

Предлагаемое изменение названия зависит от решения акционеров Stockmann на годовом общем собрании 21 марта 2024 года и регистрации изменения фирменного наименования в Торговом реестре Финляндии.

Stockmann Group — международная розничная группа, которая состоит из двух подразделений: Lindex fashion group и Stockmann. Lindex является брендом детской и женской одежды, он входит в состав Stockmann и представлен в Швеции, Норвегии и Финляндии. Stockmann — это универмаг брендов в Финляндии и странах Балтии. В 2023 году оборот Stockmann Group составил €952 млн, а штат сотрудников — около 5,8 тыс. человек. По подсчетам компании доля подразделения Lindex в обороте составляет 67%, а Stockmann — 33%.

О том, что Stockmann может сменить название, в компании сообщили в сентябре 2023 года. Совет директоров тогда решил инициировать стратегический анализ с целью повышения акционерной стоимости путем размещения Lindex в центре бизнес-операций группы. Stockmann ожидает, что оценка бизнеса будет завершена в течение 2024 года.

Первый магазин Stockmann в России открылся в «Смоленском пассаже» в 1998 году. В 2015 году материнская компания из-за низких результатов работы продала бизнес в России Reviva Holdings — сети универмагов Debenhams («Дебрусс»), принадлежащей бизнесмену Якову Панченко. В 2018 году Stockmann продала последний магазин в России чешской PPF Real Estate. Оборот бывшей российской дочерней структуры в 2021 году составил 10 млрд руб.

В январе 2022 года, «Сбер» решил купить 100% доли в российской сети «Стокманн». Однако, сделка отменилась, сообщил «Коммерсантъ» в мае того же года. Источник газеты в инвестиционных кругах сообщил, что сделку могли отменить из-за западных санкций в отношении Сбербанка.