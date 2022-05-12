Сделку по покупке «Сбером» «Стокманна» отменили

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Сделка по покупке Сбербанком купить российское подразделение ретейлера «Стокманн» отменена, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника. Информацию об этом подтвердили гендиректор «Стокманна» Геннадий Левкин и представитель «Сбера». Они уточнили, что это произошло по обоюдной договоренности сторон.

В банке сообщили, что, несмотря на срыв сделки, товары «Стокманна» будут представлены в маркетплейсе «СберМегаМаркет». Левкин со своей стороны уточнил, что ретейлер сотрудничает со всеми ведущими маркетплейсами, не только этой площадкой.

По словам представителя «Сбера», он планирует развивать направление моды самостоятельно.

Источник газеты в инвестиционных кругах сообщил, что сделку могли отменить из-за западных санкций в отношении Сбербанка. Как отметил партнер Data Insight Борис Овчинников, присутствие в акционерах подсанкционного банка ограничит работу с западными брендами.

«Сбер» объявил о решении купить 100% доли в российской сети «Стокманн» у бизнесмена Якова Панченко в конце января. Планировалось, что сделку закроют в первой половине 2022 года. Сумма сделки не раскрывалась, однако гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров в разговоре с «Ведомостями» предположил, что «Сбер» мог заплатить за ретейлера до 1,5 млрд руб.

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