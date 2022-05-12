Сделку по покупке «Сбером» «Стокманна» отменили
Сделка по покупке Сбербанком купить российское подразделение ретейлера «Стокманн» отменена, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника. Информацию об этом подтвердили гендиректор «Стокманна» Геннадий Левкин и представитель «Сбера». Они уточнили, что это произошло по обоюдной договоренности сторон.
В банке сообщили, что, несмотря на срыв сделки, товары «Стокманна» будут представлены в маркетплейсе «СберМегаМаркет». Левкин со своей стороны уточнил, что ретейлер сотрудничает со всеми ведущими маркетплейсами, не только этой площадкой.
По словам представителя «Сбера», он планирует развивать направление моды самостоятельно.
Источник газеты в инвестиционных кругах сообщил, что сделку могли отменить из-за западных санкций в отношении Сбербанка. Как отметил партнер Data Insight Борис Овчинников, присутствие в акционерах подсанкционного банка ограничит работу с западными брендами.
«Сбер» объявил о решении купить 100% доли в российской сети «Стокманн» у бизнесмена Якова Панченко в конце января. Планировалось, что сделку закроют в первой половине 2022 года. Сумма сделки не раскрывалась, однако гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров в разговоре с «Ведомостями» предположил, что «Сбер» мог заплатить за ретейлера до 1,5 млрд руб.
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