Бакинский метрополитен снизит зависимость от российских поездов

Бакинский метрополитен расширит сотрудничество с западными поставщиками вагонов. Частично профинансировать модернизацию метро столицы Азербайджана взялся Европейский инвестиционный банк

Фото: Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости

Бакинский метрополитен решил диверсифицировать поставки поездов, уменьшая зависимость от российского поставщика, сообщает портал Minval Politika. При этом эксплуатация уже имеющихся российских составов будет продолжена.

ЗАО «Бакинский метрополитен» сотрудничал с российским «Метровагонмашем» с 1967 года. Только за последние годы азербайджанская столица получила около 50 новых вагонов от мытищинского завода, говорится в публикации.

Российские составы разрабатывались с учетом требований Баку: для них была создана отдельная цветовая схема, изменен дизайн фар, адаптированы информационные системы. Тем не менее администрация метрополитена приняла решение расширить круг поставщиков.

Решение связано с планами расширения метро: власти намерены открыть десять новых станций и разделить Зеленую и Красную линии. Для этого до 2030 года планируется закупить 299 новых вагонов. Общая стоимость модернизации оценивается до €3 млрд, при этом Европейский инвестиционный банк готов профинансировать до 50% программы.

В новых условиях каждая линия метро будет обслуживаться поездами одного производителя, а депо — приспособлены под конкретные типы вагонов. Среди возможных поставщиков рассматриваются европейские и китайские компании.

В частности, конкуренцию российскому производителю может составить швейцарская Stadler Rail Group. 23 января в Баку прошла встреча главы Бакинского метрополитена Вюсала Асланова с председателем правления Stadler Петером Шпулером. Стороны обсуждали закупку нескольких сотен новых вагонов и внедрение современной системы управления движением поездов. Тендер планируется объявить до конца года, поставки ожидаются в 2028–2030 годах.

Бакинский метрополитен — один из старейших на постсоветском пространстве, он был открыт 6 ноября 1967 года. Сеть метро насчитывает более 40 станций, общая протяженность линий превышает 40 км. Ежедневный пассажиропоток, по данным «Азертаж», составляет в среднем 620–630 тыс. человек.

Россия занимает третье место среди крупнейших торговых партнеров Азербайджана. В первом квартале 2025 года на Россию пришлось 12% товарооборота республики. Азербайджан импортирует из России преимущественно топливо, драгоценные металлы и металлопродукцию, а также продовольственные товары, сельхозсырье, машины, оборудование, транспортные средства и древесину.