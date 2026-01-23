Бакинский метрополитен снизит зависимость от российских поездов
Бакинский метрополитен решил диверсифицировать поставки поездов, уменьшая зависимость от российского поставщика, сообщает портал Minval Politika. При этом эксплуатация уже имеющихся российских составов будет продолжена.
ЗАО «Бакинский метрополитен» сотрудничал с российским «Метровагонмашем» с 1967 года. Только за последние годы азербайджанская столица получила около 50 новых вагонов от мытищинского завода, говорится в публикации.
Российские составы разрабатывались с учетом требований Баку: для них была создана отдельная цветовая схема, изменен дизайн фар, адаптированы информационные системы. Тем не менее администрация метрополитена приняла решение расширить круг поставщиков.
Решение связано с планами расширения метро: власти намерены открыть десять новых станций и разделить Зеленую и Красную линии. Для этого до 2030 года планируется закупить 299 новых вагонов. Общая стоимость модернизации оценивается до €3 млрд, при этом Европейский инвестиционный банк готов профинансировать до 50% программы.
В новых условиях каждая линия метро будет обслуживаться поездами одного производителя, а депо — приспособлены под конкретные типы вагонов. Среди возможных поставщиков рассматриваются европейские и китайские компании.
В частности, конкуренцию российскому производителю может составить швейцарская Stadler Rail Group. 23 января в Баку прошла встреча главы Бакинского метрополитена Вюсала Асланова с председателем правления Stadler Петером Шпулером. Стороны обсуждали закупку нескольких сотен новых вагонов и внедрение современной системы управления движением поездов. Тендер планируется объявить до конца года, поставки ожидаются в 2028–2030 годах.
Бакинский метрополитен — один из старейших на постсоветском пространстве, он был открыт 6 ноября 1967 года. Сеть метро насчитывает более 40 станций, общая протяженность линий превышает 40 км. Ежедневный пассажиропоток, по данным «Азертаж», составляет в среднем 620–630 тыс. человек.
Россия занимает третье место среди крупнейших торговых партнеров Азербайджана. В первом квартале 2025 года на Россию пришлось 12% товарооборота республики. Азербайджан импортирует из России преимущественно топливо, драгоценные металлы и металлопродукцию, а также продовольственные товары, сельхозсырье, машины, оборудование, транспортные средства и древесину.
Читайте РБК в Telegram.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»