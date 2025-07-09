Сколько Азербайджан продает в Россию и импортирует из нее. Инфографика

За задержаниями в Екатеринбурге последовали демарши и аресты в Баку. Новое обострение между Россией и Азербайджаном поставило под вопрос торговые отношения стран. Экономические связи государств — в инфографике РБК

Россия после Италии и Турции занимает третье место среди крупнейших торговых партнеров Азербайджана. Согласно данным Государственного статистического комитета республики, в 2023 году на Россию пришлось 8,5% товарооборота страны, или $4,4 млрд (из $51,2 млрд).

За последние три года страны нарастили взаимную торговлю, следует из базы данных ООН Comtrade. За период с апреля 2022 года по март 2025-го включительно товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос почти на 3%, или более чем на $1 млрд в денежном выражении.

При этом товарные потоки распределены неравномерно: Азербайджан импортирует больше, чем экспортирует. На протяжении последних трех лет поставки из России в Азербайджан стабильно превышали встречный поток из Азербайджана в Россию в 2–3 раза, а в начале 2025 года разрыв увеличился до пяти раз ($1,2 млрд против $234 млн). Аналогично средняя доля экспорта из Азербайджана в Россию в структуре общего экспорта страны за последние три года составила 4%, тогда как доля импорта — 18,1%.

Азербайджан импортирует из России преимущественно топливо, драгоценные металлы и металлопродукцию, а также продовольственные товары, сельхозсырье, машины, оборудование, транспортные средства и древесину. В Россию Азербайджан поставляет фрукты, овощи и пластмассы, а также текстиль и хлопок.

Новый виток обострения между странами начался в конце июня, когда силовики задержали в Екатеринбурге уроженцев Азербайджана по подозрению в причастности к убийствам и покушениям, двое из них скончались при задержании. Последовала череда демаршей и задержаний с обеих сторон. В частности, несколько дней спустя в Баку задержали журналистов «Sputnik Азербайджан» (входит в МИА «Россия сегодня»), представительство которого было ликвидировано в феврале 2025 года, и еще восьмерых россиян по делу о транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. На фоне обострения Азербайджан заморозил сотрудничество с Россией в сфере экономики и отказался от переговоров по некоторым проектам, рассказал депутат парламента республики Расим Мусабеков.