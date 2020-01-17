Михельсон продал все личные акции НОВАТЭК за €257 млн

Глава правления газовой компании продал 0,7375% ее бумаг, выручив более €250 млн. Ранее сообщалось, что Михельсон контролирует почти четверть акций НОВАТЭКа

Леонид Михельсон (Фото: Andrey Rudakov / Bloomberg)

Председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон продал все акции газовой компании, которыми владел напрямую. В сообщении компании, размещенном на портале раскрытия коллективной информации, говорится, что в результате заключения первой части договора репо принадлежащая Михельсону доля в уставном капитале НОВАТЭК сократилась с 0,7375% до нуля.

В опубликованном НОВАТЭКом списке аффилированных лиц компании указывалось, что на 31 декабря 2019 года Михельсону принадлежало 0,7375% ее акций. Согласно сообщению на сайте раскрытия, от своего пакета миллиардер избавился 14 января.

В сообщении компании на сайте Лондонской биржи отмечается, что в этот день в рамках заключения первой части договора репо Михельсон продал 49 тыс. 923 глобальные депозитарные расписки компании на общую сумму около €5,72 млн и 21 млн 894 тыс. 162 обыкновенные акции общей стоимостью более €251,5. В общей сложности за проданные ценные бумаги Михельсон выручил более €257,22 млн.

В рейтинге 2019 года журнал Forbes назвал Михельсона богатейшим россиянином, оценив его состояние в $24 млрд. По итогам 2019 года Forbes поставил его на второе место в списке наиболее разбогатевших за год российских бизнесменов. На 17 января 2020 года состояние Михельсона составляет, по оценке Forbes, $27,2 млрд, по оценке Bloomberg — $24,7 млрд. Одной из основ состояния эксперты называют подконтрольный Михельсону пакет примерно в четверть акций НОВАТЭКа.