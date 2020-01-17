Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 61,53 (-0,04) Quote, 13:29
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 68,54 (-0,12) Quote, 13:29
NYT узнала о проверке Минюстом причастности экс-главы ФБР к утечкам в СМИ Политика, 17:22 На станции метро «Войковская» в Москве мужчина упал на рельсы Общество, 17:20 Росавиация за 3 дня изучит причины посадки SSJ100 на недостроенную полосу Общество, 17:19 Мишустин назначил своего преемника на посту главы ФНС Политика, 17:18 Самарский губернатор пригрозил проверками после разрешения охоты на собак Общество, 17:16 Акции «Русала» взлетели на 10% в отсутствие новостей Quote, 17:14 Михельсон продал все личные акции НОВАТЭК за €257 млн Бизнес, 17:14 Чего хотят от нанимателей синие воротнички Pro, 17:13 Как инвесторам не обжечься на цифровых стартапах — Bloomberg Pro, 17:12 РФС заподозрил трех футболистов в ставках на свои клубы Спорт, 17:01 Netflix вложит более $17 млрд в контент в 2020 году Стиль, 16:57 Погода в Москве второй день подряд побила рекорд по теплу за 95 лет Общество, 16:46 Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство Экономика, 16:38 На трассе в Новосибирской области в ДТП столкнулись девять машин Общество, 16:36
Бизнес ,  
0 

Михельсон продал все личные акции НОВАТЭК за €257 млн

Глава правления газовой компании продал 0,7375% ее бумаг, выручив более €250 млн. Ранее сообщалось, что Михельсон контролирует почти четверть акций НОВАТЭКа
НОВАТЭК NVTK ₽1 269 +0,4% Купить
Леонид Михельсон (Фото: Andrey Rudakov / Bloomberg)

Председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон продал все акции газовой компании, которыми владел напрямую. В сообщении компании, размещенном на портале раскрытия коллективной информации, говорится, что в результате заключения первой части договора репо принадлежащая Михельсону доля в уставном капитале НОВАТЭК сократилась с 0,7375% до нуля.

В опубликованном НОВАТЭКом списке аффилированных лиц компании указывалось, что на 31 декабря 2019 года Михельсону принадлежало 0,7375% ее акций. Согласно сообщению на сайте раскрытия, от своего пакета миллиардер избавился 14 января.

В сообщении компании на сайте Лондонской биржи отмечается, что в этот день в рамках заключения первой части договора репо Михельсон продал 49 тыс. 923 глобальные депозитарные расписки компании на общую сумму около €5,72 млн и 21 млн 894 тыс. 162 обыкновенные акции общей стоимостью более €251,5. В общей сложности за проданные ценные бумаги Михельсон выручил более €257,22 млн.

Топ-10 богатейших россиян в списке миллиардеров Forbes
Фотогалерея 

В рейтинге 2019 года журнал Forbes назвал Михельсона богатейшим россиянином, оценив его состояние в $24 млрд. По итогам 2019 года Forbes поставил его на второе место в списке наиболее разбогатевших за год российских бизнесменов. На 17 января 2020 года состояние Михельсона составляет, по оценке Forbes, $27,2 млрд, по оценке Bloomberg — $24,7 млрд. Одной из основ состояния эксперты называют подконтрольный Михельсону пакет примерно в четверть акций НОВАТЭКа.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Леонид Михельсон, НОВАТЭК
Материалы по теме
Михельсон не увидел проблемы в санкциях против танкеров для НОВАТЭКа
Бизнес
СМИ узнали о письме Михельсона Путину по покупке газовозов за рубежом
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter